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Александр Бубнов: "Зенит" в полном порядке, это не касается разве что Дзюбы

Известный эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на игру 10-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "Уфой".

"После Лиги Европы у "Зенита" было три дня на подготовку к туру – этого вполне достаточно, тем более они играют дома. При этом петербуржцам должно быть легче – у них есть возможности для ротации.

Настроение после тренировочной поездки в Македонию у команды Манчини хорошее, физическая готовность в полном порядке. Это не касается разве что Дзюбы, который выглядел очень уставшим в Скопье. Похоже, он находится не в оптимальной состоянии.

В первую очередь интересна схема, которую предпочтет итальянец. Продолжит использовать 4-3-3, чтобы решить проблемы с голами и пока не рискнет? Также любопытно, кто появится в центре поля. Нобоа? Весьма вероятно, поскольку Ерохин не впечатлял. Прогноз – 2:0", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Зенит
Сегодня, 09:07
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