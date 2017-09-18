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Генрих Мхитарян: игра с "Эвертоном" получилась очень сложной и жесткой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян прокомментировал победу в матче 5-го тура чемпионата Англии над "Эвертоном".

"Игра получилась очень сложной и жесткой. Не думали, что победим со счетом 4:0, но "Эвертон" дал нам пространство за линией обороны. Знали, что соперник будет сильно прессинговать. Но мы ждали свои шансы.

Первый гол был великолепен, отличный удар. Этот забитый мяч придал нам уверенности и спокойствия. Пока ты выигрываешь, не важно, с каким счетом это делаешь - 1:0, 3:0, 4:0 или 2:1", - цитирует Мхитаряна "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Star.
Теги: Мхитарян Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:13
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