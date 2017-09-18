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Константин Савичев: приятно видеть заполненные трибуны в Хабаровске

Автор гола в ворота "Ахмата" полузащитник "СКА-Хабаровск" Константин Савичев прокомментировал встречу 10-го тура. Матч завершился со счетом 2:2.

"Все ребята в команде отдают на поле все, что могут и умеют. Мне, наверное, проще в смысле "физики" - молодой. Эмоций много за игры уходит у всех - игроков, тренеров, руководства, наших болельщиков. Спасибо им за поддержку.

Приятно видеть заполненные трибуны в Хабаровске. Команде это очень важно. Мы при аншлаге лучше играем, доставая из себя даже больше, чем можем", - цитирует Савичева официальный сайт клуба.
Сегодня, 09:19
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