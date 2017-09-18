Мадридский "Реал" установил клубный рекорд по количество выездных побед подряд.Гостевой успех в матче с "Реал Сосьедадом" (3:1) стал для столичного клуба 11 подряд в рамках чемпионата Испании. Это лучший результат в истории мадридской команды.Рекорд чемпионатов Испании принадлежит "Барселоне", которая побеждали в 12-ти выездных играх кряду.