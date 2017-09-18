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"Реал" установил клубный рекорд по количество выездных побед

Мадридский "Реал" установил клубный рекорд по количество выездных побед подряд.

Гостевой успех в матче с "Реал Сосьедадом" (3:1) стал для столичного клуба 11 подряд в рамках чемпионата Испании. Это лучший результат в истории мадридской команды.

Рекорд чемпионатов Испании принадлежит "Барселоне", которая побеждали в 12-ти выездных играх кряду.

Газета.Ru
Теги: Реал
Сегодня, 09:49
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