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Жозе Моуринью: Погба выбыл на 12 недель? Это не соответствует действительности

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал сообщения в СМИ о том, что полузащитник команды Поль Погба выбыл на три месяца.

Погба получил травму в игре Лиги чемпионов с "Базелем" (3:0).

"Я не знаю, идет ли речь о 12 неделях или 12 днях. Ни то, ни другое нельзя назвать правдой. Погба прошел медицинское обследование после матча из-за кровотечения и состояния мышцы.

Было принято решение подождать неделю, чтобы более точно поставить диагноз. Никто в клубе не говорил о 12 неделях или 12 днях", - цитирует Моуринью Daily Mail.
Теги: Моуринью Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:57
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