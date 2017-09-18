Жозе Моуринью: Погба выбыл на 12 недель? Это не соответствует действительности

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал сообщения в СМИ о том, что полузащитник команды Поль Погба выбыл на три месяца.Погба получил травму в игре Лиги чемпионов с "Базелем" (3:0)."Я не знаю, идет ли речь о 12 неделях или 12 днях. Ни то, ни другое нельзя назвать правдой. Погба прошел медицинское обследование после матча из-за кровотечения и состояния мышцы.Было принято решение подождать неделю, чтобы более точно поставить диагноз. Никто в клубе не говорил о 12 неделях или 12 днях", - цитирует Моуринью Daily Mail.