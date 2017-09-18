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Наиль Измайлов: "слив" Карреры? Не верьте слухам, ерунда все это

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном уходе Массимо Карреры.

"Не верьте слухам, на то они и слухи – так проще. Публикации о "сливе" тренера? Да ерунда все это", – цитирует Измайлова "Р-Спорт".
Теги: Измайлов Спартак Каррера
Сегодня, 10:31
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20
(5)
№20 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Друзья,я простой болельщик Спартака, я могу понять когда команда проигрывает достойному сопернику в упорной борьбе, прилагая все усилия и спортивную злость, но когда про@бывает команде практически уровня ФНЛ, я не могу этого понять. Мне было просто стыдно на все это смотреть. И я продолжу дальше болеть за СПАРТАК надеясь что они возьмут себя в руки. Извините за сумбур.
Регистрация: 6.02.2008
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
к вопросу- можно ли верить словам Измало6ляльегомайлова.

т.е. сливают?
неудивительно....как это свойственно свинобратии


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№18 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 13:37) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Не верьте слухам, на то они и слухи – так проще. Публикации о "сливе" тренера? Да ерунда все это", – цитирует Измайлова "Р-Спорт".
а кому верить козлы, и так все видно мрази зажрались эти подлецы в прошлом годы вы от Карреры были без ума , а что случилось теперь, видно ведь , что в команде нет былого единства. Надо гнать поганой метлой тех кто там мутит воду, кем бы он не был
Регистрация: 9.06.2011
№17 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:11) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
интервью этого товарища, а также то, что Федун отказался от комментариев, говорит только об одном, о сливе тренера руководством.
Регистрация: 2.08.2010
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:58) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
вспомнилось

Имайло6лядьегомайлов :
-Каррера в последний момент отказался от Смолова и Канунникова.\

Каррера :
- Я ни от кого не отказывался !

к вопросу- можно ли верить словам Измало6ляльегомайлова.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№15 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Опять от нас, болельщиков, отмахиваются клубные боссы, как от назойливых мух!
Мы что - слепые, не видим очевидных даже для любителей футбола, вещей, что команда перестала быть коллективом, в котором один за всех, и все за одного?! Что меняется тональность и фразеология интервью Карьеры после поражений и упущенных матчей?
И тока Измайлофф и К ослепли!
Регистрация: 30.11.2013
№14 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 12:41) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Рабинер эти слухи из пальца высасывает,как базарная баба
Регистрация: 6.04.2016
№13 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: dima94
Если это не слив и "ерунда", то хотя бы объяснил, что творится в команде!!! Ведь не может чемпион за два месяца перерыва превратиться в дворовую команду, которая даже в большинстве не может обыграть Тосно???

Ещё как может со своим липовым чемпионством.

Липовое - только величие говноклуба с болота, откормленного народными деньгами, но беспомощного перед бакланами и Ачимпонгом!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017
№12 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:25) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Nister19
Надеюсь, что это слухи. Нельзя сейчас сливать Карреру. Это, как минимум, бессовестно. И надо дать человеку спокойно поработать. Он все исправит.

Его слив администрацией начался сразу после чемпионства.Его даже на награждение не пригласили.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№11 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:14) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Nister19
Надеюсь, что это слухи. Нельзя сейчас сливать Карреру. Это, как минимум, бессовестно. И надо дать человеку спокойно поработать. Он все исправит.

Если уйдёт - я порадуюсь ! Как Свиньи радовались уходу Бердыева . Хотя меня и так радует , что предрекатели вылета Ростова в ФНЛ сами стоят намного ближе туда ! laughing


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Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:12) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nister19
Надеюсь, что это слухи. Нельзя сейчас сливать Карреру. Это, как минимум, бессовестно. И надо дать человеку спокойно поработать. Он все исправит.

Он исправляет каждый раз, но те кто на поле помнят это до 80-й минуты, тут не на Карреру надо гнать, а на тех "кому за тридцать" в Спартак 2 на месячишко с понижением зарплаты.
Регистрация: 20.03.2014
№9 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:02) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Цитата: dima94
Если это не слив и "ерунда", то хотя бы объяснил, что творится в команде!!! Ведь не может чемпион за два месяца перерыва превратиться в дворовую команду, которая даже в большинстве не может обыграть Тосно???

Ещё как может со своим липовым чемпионством.

....щёлкающий клювом Баклан?
Регистрация: 6.09.2013
№8 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 11:46) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь, что это слухи. Нельзя сейчас сливать Карреру. Это, как минимум, бессовестно. И надо дать человеку спокойно поработать. Он все исправит.


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:35) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xxxxx
Есть три вещи на которые можно бесконечно смотреть огонь, воду и как имеют спартак?


?
?


Количество вопросов означает количество веток, на которых ты ещё не поместил сию чушь?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№6 Написал: Победоносный Зенит (Сегодня, 11:18) #
  • -5
  •  (11)

Цитата: dima94
Если это не слив и "ерунда", то хотя бы объяснил, что творится в команде!!! Ведь не может чемпион за два месяца перерыва превратиться в дворовую команду, которая даже в большинстве не может обыграть Тосно???

Ещё как может со своим липовым чемпионством.
Регистрация: 17.09.2017
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 10:55) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
После таких слов начинаю верить, что подозрения Карреры не на ровном месте.
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 10:54) #
  • -6
  •  (26)
Болеет за:
ЦСКА
Есть три вещи на которые можно бесконечно смотреть огонь, воду и как имеют спартак?


?
?


--------------------
Будущее за ЦСКА!!!
Регистрация: 27.03.2011
№3 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 10:49) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Может быть...
Но всякая *ерунда* имеет свой,
Хоть и *ерундовский*,но фундамент...
###


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Эники-Бэники ели вареники...
Регистрация: 3.06.2012
№2 Написал: dima94 королев (Сегодня, 10:49) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Если это не слив и "ерунда", то хотя бы объяснил, что творится в команде!!! Ведь не может чемпион за два месяца перерыва превратиться в дворовую команду, которая даже в большинстве не может обыграть Тосно???
Регистрация: 29.07.2007
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 10:38) #
  • -6
  •  (8)

Глупости. Просто стечение обстоятельств.
Регистрация: 6.10.2009
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