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Левен Курзава подвергся шантажу за видео, где он грубо высказывается в адрес Дидье Дешама

Во Франции группа неизвестных шантажировала защитника "ПСЖ" и сборной Франции Левена Курзава записью видео, на котором он нелецеприятно критикует наставника национальной команды Дидье Дешама.

Как сообщает Europe1, злоумышленники требовали у футболиста 100 тысяч евро, чтобы не опубликовывать эту видеозапись. Как утверждается, на видео Курзава отдыхал с друзьями в кальянной и в один момент начал грубо высказываться о Дешаме.

Сообщается, что по подозрению в вымогательстве задержаны 5 человек.
Теги: Сборная Франции
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
ЦСКА
Нам бы их печали......


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Будущее за ЦСКА!!!
Регистрация: 27.03.2011
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