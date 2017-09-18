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Денис Кулаков: нам не нужно расслабляться после победы над "Рубином"

Защитник "Урала" Денис Кулаков прокомментировал победу над "Рубином" (1:0).

– Естественно, только положительные эмоции от победы. Обыграли такую команду. Еще и на выезде. Победы всегда придают уверенность, но не нужно расслабляться. Нужно готовиться к следующим матчам. Надо серьезно отнестись к игре на Кубок и к игре с "Тосно».

– Несколько раз хозяева прижимали «Урал» к воротам. За счет чего в эти моменты удалось сохранить ворота «сухими»?

– Перетерпели в эти трудные моменты. Все были вместе – друг за друга. За счет большого желания, самоотдачи и дисциплины в обороне сумели взять три очка.

– В последние матчи из-за травм изменениям подвергается линия обороны. Это не создает проблемы?

– Мы сыграли на «ноль», значит, все было хорошо.

– В связи с этим были какие-то особые указания от тренеров? Может, реже подключаться к атакам.

– Мы действовали по обстоятельствам. Когда нас «Рубин» прижимал, конечно, не надо было бежать вперед. А когда была зона, подключался к атакам. Другого выхода у нас не было, потому что все центральные защитники были повреждены. И Емельянову пришлось оттянуться назад. Думаю, и он, и Никита Чернов сыграли хорошо.

– Команда физически готова к плотному календарю?

– Конечно, готова. В Европе так все играют. Почему мы не можем? – цитирует Кулакова официальный сайт "Урала".
Теги: Урал Рубин
Сегодня, 11:30
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№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 12:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
После каждого ускорения
Необходима фаза расслабления.
Это медицинская аксиома.
***
А иначе может припожаловать в гости противная тётя Грыжа,
К вашему, ослабшему от переутомления, недовольному Организму...


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Эники-Бэники ели вареники...
Регистрация: 3.06.2012
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