"Вольфсбург" уволил главного тренера

Главный тренер "Вольфсбурга" Андрис Йонкер уволен со своего поста, передает официальный сайт "волков".Немецкий клуб решил расторгнуть контракт с тренером и его штабом штабом. Ожидается, что о новом наставнике будет объявлено в понедельник вечером.