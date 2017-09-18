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"Вольфсбург" уволил главного тренера

Главный тренер "Вольфсбурга" Андрис Йонкер уволен со своего поста, передает официальный сайт "волков".

Немецкий клуб решил расторгнуть контракт с тренером и его штабом штабом. Ожидается, что о новом наставнике будет объявлено в понедельник вечером.
Теги: Вольфсбург
Сегодня, 12:03
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