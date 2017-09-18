Зинедин Зидан: Майораль был феноменален

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал игру 20-летнего форварда Борхи Майораля в 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (3:1). Напомним, форвард забил гол и сделал результативную передачу."Майораль - часть нашей команды. Он молод, но я знаю, на что он способен. Борха играет важную роль для нас, а его гол оказался крайне важен.Но самое главное - Майораль сыграл феноменально. Он хорошо двигался и помог забить победный мяч", - цитирует Зидана Football Espana.