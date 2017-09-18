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Зинедин Зидан: Майораль был феноменален

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал игру 20-летнего форварда Борхи Майораля в 4-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад" (3:1). Напомним, форвард забил гол и сделал результативную передачу.

"Майораль - часть нашей команды. Он молод, но я знаю, на что он способен. Борха играет важную роль для нас, а его гол оказался крайне важен.

Но самое главное - Майораль сыграл феноменально. Он хорошо двигался и помог забить победный мяч", - цитирует Зидана Football Espana.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 12:32
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№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
спихнули никакого Морату и взяли толкового Майораля..высший пилотаж..

Никакой только твой комментарий. )
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 12:42) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
спихнули никакого Морату и взяли толкового Майораля..высший пилотаж.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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