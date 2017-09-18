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Витиньо: с "Ростовом" выдался отличный матч, но можно и лучше

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал победу над «Ростовом» (2:0).

– На мой взгляд, ЦСКА провел очень хороший матч. Согласитесь или нет?

– Неплохая игра, но были и лучше. Насчет чемпионата не скажу, а в Лиге чемпионов – точно. Назову домашние матчи с АЕК и особенно с «Янг Бойз», а также недавнюю встречу с «Бенфикой», когда мы одержали волевую победу. Но вообще я абсолютно уверен, что лучшие матчи в этом сезоне у нас впереди.

– Понравилась комбинация, которая привела к вашему голу в ворота ростовчан. Очень красиво получилось.

– Алан Дзагоев выдержал паузу и выполнил отличную передачу именно в ту точку, куда мне было удобно. Я пробил в одно касание и попал в дальний угол.

– Победа над «Бенфикой» в Лиссабоне для многих стала неожиданной. Но не для вас?

– Мы бились за право сыграть в Лиге чемпионов, и теперь наслаждаемся участием в групповом турнире. Это непередаваемые эмоции. Знали, что матч с «Бенфикой» получится трудным, но думали только о победе. Поэтому при счете 1:1 продолжали идти вперед и забили решающий гол.

– Впереди кубковая игра, матч чемпионата с «Динамо», ну а затем – поединок с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. Наверняка вы уже думали о том, как может сложиться встреча с одной из лучших команд английской премьер-лиги?

– Предпочитаю думать о предстоящей игре. Но раз вы спрашиваете о «МЮ», могу сказать, что это – отличная команда. Тем интереснее будет против нее сыграть. Понятно, что нам придется очень непросто, но будем настраиваться на то, чтобы набрать очки. Шансы для взятия ворот у нас наверняка появятся. Еще важно хотя бы отрезками контролировать мяч. Если дадим им пространство, у нас будут проблемы, – цитирует Витиньо "Bobsoccer".
Теги: Витиньо Ростов
Сегодня, 12:59
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Если дадим им пространство, у нас будут проблемы

уровень нашего чемпа такой, что пространство таким командам давать приходится и тут уже на первый план выходит физика. Вот ее то должно хватить на весь матч, если нужен результат
Плюс у МЮ мощный прессинг...думать придется очень быстро
но надеюсь Гончаренко всё верно оценит!


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Регистрация: 27.12.2010
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