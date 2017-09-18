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Матч "ПСЖ - "Лион" во Франции в пике смотрели 2,6 млн телезрителей

Матч чемпионата Франции "ПСЖ - "Лион" отметился повышенным вниманием среди телезрителей.

Игру транслировал Canal+, в среднем ее смотрели 1,9 миллиона человек по всей Франции, на пике число достигало 2,6 миллиона человек.

Последнее подобное достижение произошло в феврале 2016 года в матче "Марсель" – "ПСЖ".

https://twitter.com/CanalFootClub/status/909688287773806592
Теги: ПСЖ Лион
Сегодня, 13:22
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№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 13:30) #
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: spiri
не мудрено-игра Великой тройки вызывает неподдельный интерес.. blush

интересно узнать - а кто тут великий и за какие заслуги?
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 13:28) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
не мудрено-игра Великой тройки вызывает неподдельный интерес.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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