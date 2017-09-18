Матч "ПСЖ - "Лион" во Франции в пике смотрели 2,6 млн телезрителей

Матч чемпионата Франции "ПСЖ - "Лион" отметился повышенным вниманием среди телезрителей.Игру транслировал Canal+, в среднем ее смотрели 1,9 миллиона человек по всей Франции, на пике число достигало 2,6 миллиона человек.Последнее подобное достижение произошло в феврале 2016 года в матче "Марсель" – "ПСЖ".