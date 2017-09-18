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Леонид Федун: кризис только в газетах, ситуация в "Спартаке" объяснима

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопросы по поводу ситуации в стане красно-белых.

– Что происходит с командой, есть ли кредит доверия главному тренеру?

– А почему его не может быть?

– Кризис в команде, много вопросов к Каррере.

– Понимаете, кризис только в газетах. Если реально посмотреть на ситуацию, все объяснимо. Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на зубах вытащила титул, придется тяжело. После того сезона был очень короткий перерыв, наши лидеры выступали за национальные сборные. Плюс есть такой фактор, как вероятность риска.

Все негативные риски, которые могли произойти, и произошли. Теряем Зобнина, на его место готовим Тимофеева, который, как я считал, должен стать открытием этого чемпионата. Но ломается и он. Сейчас получил травму и Глушаков. У нас полностью вырублена вся центральная зона! Сказать, что это реально предугадать, невозможно. Это те факторы, которые находятся вне зоны управления компанией.

Плюс, видимо, есть какие-то вопросы и к главному тренеру. Почему проигрываем столько концовок? Нужно спросить Массимо и руководство. И я такой вопрос тоже ему задам, когда будем встречаться. Мне тоже очень больно смотреть, уже сил не хватает на все это. Но говорить, что коллектив неуправляем, что не бьется, что внутри что-то происходит – неправильно. Это только догадки со стороны средств массовой информации, которые пытаются раскачать ситуацию.

Всем по-прежнему интересно, какие шнурки завязываются на бутсах того или иного футболиста «Спартака» – и совсем не в той степени, как это, может быть, происходит в таких ведущих компаниях, как «Зенит» или ЦСКА. Мы понимаем, что такое излишнее внимание является объективной реальностью, но осознаем и другое – кризис, о котором сегодня говорят, существует только на страницах прессы.

Команде нужно стиснуть зубы, терпеть, сплотиться вокруг главного тренера и биться в каждом матче. Вот главное решение.

– Вы планируете поговорить с командой, чтобы дать четкий ориентир по Каррере?

– Я постоянно с ней встречаюсь. Последний раз – после матча с «Марибором».

– То есть главное – команда управляема, и управляема именно главным тренером?

– То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал. Все плохое случилось, к сожалению. Надо только бороться, больше пахать на тренировках и упираться в каждой встрече. Это единственный рецепт, других не существует. И команда к такой работе готова, – цитирует Федуна СЭ.
Теги: Федун Спартак
Сегодня, 14:02
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(14)
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№57 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:37) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Шмайхель
Разве тренер виноват ,что


А кто? Это что, в первый раз происходит?
Регистрация: 26.01.2007
№56 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:22) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kurbath
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
а дело не в галке! сколько раз он выпустил Мельгарехо знаешь? и как результат!? а почему он не дал хотя бы половину этого времени Сакале!?? почему бестолковому легионеру Попову находится место в основе, а перспективному Зуеву нет и Каррера отказался вернуть его из аренды!?

потому что даже бестолковый легионер на голову лучше кривоногой нашей молодежи и никакой Зуев не перспективный-он просто ни какой

ты редкостный дебил!
Регистрация: 23.03.2009
№55 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 16:21) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Цитата: strekall
Дела... Если вы забив 2 мяча команде только вылезшей из пердива, да еще играющей в меньшинстве, все нервничаете,
Прежде чем муйню писать , надо было хотя бы на статистику матча посмотреть , Промес вышел при счёте 0-1..,а уж один мяч , любая команда может затолкать ,запихать со стандарта ,даже играя в меньшинстве.

Смотрел ваш позор, балдел laughing И что из того в итоге, что вышел ваш Промес, наоборот обосрались.


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№54 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: strekall
Дела... Если вы забив 2 мяча команде только вылезшей из пердива, да еще играющей в меньшинстве, все нервничаете,
Прежде чем муйню писать , надо было хотя бы на статистику матча посмотреть , Промес вышел при счёте 0-1..,а уж один мяч , любая команда может затолкать ,запихать со стандарта ,даже играя в меньшинстве.

Цитата: ajax101
Невольно вспоминается чем закончил Эмери в Спартаке..
Так ему и начать путём не дали , мудозвоны..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№53 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GIZMO
Цитата: Spartacus1971
и почему Каррера на ровном месте,когда всё хорошо,начинает делать замены и тем самым делает только хуже.


Кстати и Эмери у нас всегда всеми заменами только ухудшал игру,
именно после замен мы проcpали Анжи и Локо, подарив им волевые победы,
были и другие подобные матчи при Эмери

Это очень и очень странно - второй тренер, а картина та же -
замены ломают игру и при Каррере.


Невольно вспоминается чем закончил Эмери в Спартаке...
Регистрация: 14.04.2008
№52 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 16:09) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
По вчерашнему матчу Карреру понять можно - счёт скользкий ,соперник в меньшинстве и больших ресурсов на атакующие действия у него вроде бы нет , выпускает сильнейшего игрока команды в атаку ,чтобы забить как можно больше и не доводить до нервной концовки.

Дела... Если вы забив 2 мяча команде только вылезшей из пердива, да еще играющей в меньшинстве, все еще очень сильно нервничаете, так вам самое место в этом самом пердиве, чемпионишки, мля.


--------------------
"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№51 Написал: kurbath тула (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
а дело не в галке! сколько раз он выпустил Мельгарехо знаешь? и как результат!? а почему он не дал хотя бы половину этого времени Сакале!?? почему бестолковому легионеру Попову находится место в основе, а перспективному Зуеву нет и Каррера отказался вернуть его из аренды!?

потому что даже бестолковый легионер на голову лучше кривоногой нашей молодежи и никакой Зуев не перспективный-он просто ни какой
Регистрация: 20.11.2015
№50 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:04) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GIZMO
Кстати и Эмери у нас всегда всеми заменами только ухудшал игру,
именно после замен мы проcpали Анжи и Локо, подарив им волевые победы,
были и другие подобные матчи при Эмери

Это очень и очень странно - второй тренер, а картина та же -
замены ломают игру и при Каррере.
По вчерашнему матчу Карреру понять можно - счёт скользкий , а соперник в меньшинстве и больших ресурсов на атакующие действия у него вроде бы нет , выпускает сильнейшего игрока команды в атаку , снимая защитника , чтобы забить как можно больше и не доводить до нервной концовки. Разве тренер виноват ,что Антоха провёл свой худший матч в составе Спартака , что два защитника , на ровном месте ,фактически подарят два мяча сопернику..,что свежий Попов ,выйдя на замену ,просто потеряется на поле ???


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№49 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:02) #
  • +4
  •  (4)
online

Федун: в поражении виноват БОГ и Заболотный, но больше Заболотный, потому что с.ука, потому что нельзя забивать Спартаку на последних минутах.
А вот про трансферы ни полслова!
Человек, как-будто, с луны свалился, не понимает, что Лига Чемпионов, что футбол весьма травмоопасный вид спорта, что игроки не роботы, что им нужна замена, что Каррера, начинающий тренер в конце концов


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№48 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
– То, что сейчас происходит – несчастный случай. Ошибка в конце – и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет.

Ах, как же это напоминает Карпина! Именно по подходу. Тот тоже после матчей любил говаривать: дай меу еще 100 раз ударить -и он так не попадет. Эти глупцы не понимают, что не попад1т ОН, так попадёт другой! Главное, что команда дает себе забивать... И после всего этого становится ясно, почему Спартак был 16 лет без чемпионства. Именно поэтому. Неправильная оценка ситуации! Неправильные акценты.
Регистрация: 24.09.2013
№47 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:53) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
[quote=tiki][quote=СТАРЫЙ СПАРТАЧ][quote=tiki][quote=СТ
АРЫЙ СПАРТАЧ]а оттуда взять Сакалу[/quote]
вот интересно вы рассуждаете! а почему Бесков не побоялся поставить Дасаева из астраханского Волгаря, вместо многоопытнейшего Прохорова или того же Федора Черенкова или Сергея Шавло или Серегу Родионова! а скажем тот же Лобановский не побоялся поставить в 85-м в основу пришедших из второй лиги Раца и Яремчука, а в 86-м они Кубок Кубков выиграли и в сборной на ЧМ блистали!
...а Головин к вам может из какого-то серьезного клуба перешел?! нет??? а, просто Слуцкий дал возможность себя проявить талантливому пареньку из дубля и поверил в него, не так ли!? также, как в своё время Газзаев поступил с Акинфеевым, Дзагоевым и Щенниковым ребятами из армейского дубля! не так!?
а почему Сёмин взял и поставил из дубля Баринова и Антона Мирончука (не путать с Алексеем) и как ребятишки бьются за Локо! или тоже не пример?![/quote]
я с другим контекстом это говорил
Если он его не выпускает - значит все таки есть на то свои причины.
Боится или нет - тут я не знаю, так как я не знаю характер Карреры, но ведь и он не враг себе (особенно когда кресло под ним начало шататься)
Если Головин сильнее того же Натхо по позиции - почему не выпустить именно его?(это образно, так как позиции несколько разные, как и функционал)
можно подгонять к основе, тут соглашусь, но может просто есть те, кто реально пока уровнем выше?
ведь глупо же ставить молодого только ради того, что бы его поставить
молодой еще должен доказать состоятельность
про Давыдова тоже много пели. Ну стали выпускать..и? туда же и Козлова можно, и Обухова
выпустить для галки - не дело[/quote]
а дело не в галке! сколько раз он выпустил Мельгарехо знаешь? и как результат!? а почему он не дал хотя бы половину этого времени Сакале!?? почему бестолковому легионеру Попову находится место в основе, а перспективному Зуеву нет и Каррера отказался вернуть его из аренды!? а уровень у них будет выше, когда им будут давать возможность играть за основу, а не выпускать в основе бездарных и бесполезных легионеров как Попов, Мельгарехо! почему Комбаров играл регулярно, а Тигиева он не выпускал! что Тигиев вчера играл хуже Комбарова?!
Регистрация: 23.03.2009
№46 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 15:51) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Polukarov
1. Леонид Федун: - "...Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на ЗУБАХ вытащила титул...
- Вытащила НА ЗУБАХ администранивного ресурса РФС, календарного и судейского ресурса!
Вот какие оскалистые ЗУБЫ задействовал Федун, чтобы, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, наши арбитры, на своих скандальных ЗУБАХ, вытащили Спартак на первое место в прошлом сезоне 2016/17!!!

Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с судьями!!!
Федун УКРЕПИЛ судейскую административную позицию РФС и вот вам РЕЗУЛЬТАТ.
В первом круге прошлого сезона 2016/17 - 11 очков арбитры отобрали у соперников и подарили их Спартаку, а во втором ещё девять СКАНДАЛЬНО отобрали!!!
Перед нашими арбитрами была поставлена зубастая ЗАДАЧА (не за бесплатно, разумеется) - отобрать, всеми НЕПРАВДАМИ, очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова, Урала, Локомотива, и других, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд, чтобы ВЫТАЩИТЬ Спартак на первое место в чемпионате!!!
С этой задачей Федуна, наши арбитры справились на ОТЛИЧНО, согласно ЦЕНЫ вопроса.
Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит, ЦСКА, Краснодар и Ростов криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Спартак тогда, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ!

Все верно.Лучше и не скажешь.
Регистрация: 27.07.2013
№45 Написал: kurbath тула (Сегодня, 15:50) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: нетрал
с.с явно старше тебя ,а стало быть мудрее.....а ты бестолочь прыщавая.

ты то иди на куй
голубой баклан
Регистрация: 20.11.2015
№44 Написал: GIZMO ну оттуда отсюда (Сегодня, 15:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
и почему Каррера на ровном месте,когда всё хорошо,начинает делать замены и тем самым делает только хуже.


Кстати и Эмери у нас всегда всеми заменами только ухудшал игру,
именно после замен мы проcpали Анжи и Локо, подарив им волевые победы,
были и другие подобные матчи при Эмери

Это очень и очень странно - второй тренер, а картина та же -
замены ломают игру и при Каррере.
Регистрация: 21.03.2009
№43 Написал: нетрал (Сегодня, 15:44) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurbath
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
вот интересно вы рассуждаете! а почему Бесков не побоялся поставить

Ты правда думаешь,что умнее тренера?
тогда какого куя трешся здесь ,а не продвигаешь свою кандидатуру на место Карреры?

с.с явно старше тебя ,а стало быть мудрее.....а ты бестолочь прыщавая...
Регистрация: 26.04.2017
№42 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:43) #
  • +1
  •  (3)

Короче во всем виноваты шнурки на бутсах футболистов. Нужно сплотиться, стиснуть зубы и биться в каждом матче, тогда Федун купит им новые шнурки. истина как раз в том, чториски с вероятностью более 0,5 это уже реальная катастрофа, а не прогноз. другая истина втом, чтокризис не только в газетах, а и на поле и в турнирной таблице. Эта статья ,- сеанс психотерапевтической релаксации:" Все нормально, падаем".
Регистрация: 17.04.2017
№41 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:41) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Цитата: tiki
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
а оттуда взять Сакалу

понятное дело, что я за вашей молодежкой не слежу, но многие из вас постоянно о нем говорят
но ведь многие даже и игр то его не видели
а даже если и видели, то только в играх за второй состав, а это другой уровень
неужели все так уверены в том, что он будет лучше другого игрока из основы и замены по его позиции?

вот интересно вы рассуждаете! а почему Бесков не побоялся поставить Дасаева из астраханского Волгаря, вместо многоопытнейшего Прохорова или того же Федора Черенкова или Сергея Шавло или Серегу Родионова! а скажем тот же Лобановский не побоялся поставить в 85-м в основу пришедших из второй лиги Раца и Яремчука, а в 86-м они Кубок Кубков выиграли и в сборной на ЧМ блистали!
...а Головин к вам может из какого-то серьезного клуба перешел?! нет??? а, просто Слуцкий дал возможность себя проявить талантливому пареньку из дубля и поверил в него, не так ли!? также, как в своё время Газзаев поступил с Акинфеевым, Дзагоевым и Щенниковым ребятами из армейского дубля! не так!?
а почему Сёмин взял и поставил из дубля Баринова и Антона Мирончука (не путать с Алексеем) и как ребятишки бьются за Локо! или тоже не пример?!

я с другим контекстом это говорил
Если он его не выпускает - значит все таки есть на то свои причины.
Боится или нет - тут я не знаю, так как я не знаю характер Карреры, но ведь и он не враг себе (особенно когда кресло под ним начало шататься)
Если Головин сильнее того же Натхо по позиции - почему не выпустить именно его?(это образно, так как позиции несколько разные, как и функционал)
можно подгонять к основе, тут соглашусь, но может просто есть те, кто реально пока уровнем выше?
ведь глупо же ставить молодого только ради того, что бы его поставить
молодой еще должен доказать состоятельность
про Давыдова тоже много пели. Ну стали выпускать..и? туда же и Козлова можно, и Обухова
выпустить для галки - не дело


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№40 Написал: kurbath тула (Сегодня, 15:41) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
вот интересно вы рассуждаете! а почему Бесков не побоялся поставить

Ты правда думаешь,что умнее тренера?
тогда какого куя трешся здесь ,а не продвигаешь свою кандидатуру на место Карреры?
Регистрация: 20.11.2015
№39 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:35) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
а оттуда взять Сакалу

понятное дело, что я за вашей молодежкой не слежу, но многие из вас постоянно о нем говорят
но ведь многие даже и игр то его не видели
а даже если и видели, то только в играх за второй состав, а это другой уровень
неужели все так уверены в том, что он будет лучше другого игрока из основы и замены по его позиции?

вот интересно вы рассуждаете! а почему Бесков не побоялся поставить Дасаева из астраханского Волгаря, вместо многоопытнейшего Прохорова или того же Федора Черенкова или Сергея Шавло или Серегу Родионова! а скажем тот же Лобановский не побоялся поставить в 85-м в основу пришедших из второй лиги Раца и Яремчука, а в 86-м они Кубок Кубков выиграли и в сборной на ЧМ блистали!
...а Головин к вам может из какого-то серьезного клуба перешел?! нет??? а, просто Слуцкий дал возможность себя проявить талантливому пареньку из дубля и поверил в него, не так ли!? также, как в своё время Газзаев поступил с Акинфеевым, Дзагоевым и Щенниковым ребятами из армейского дубля! не так!?
а почему Сёмин взял и поставил из дубля Баринова и Антона Мирончука (не путать с Алексеем) и как ребятишки бьются за Локо! или тоже не пример?!
Регистрация: 23.03.2009
№38 Написал: Шмайхель (Сегодня, 15:23) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Polukarov
Спартак тогда, при честном и объективном судействе,
..и если бы поставили штук десять 100 % пенальти в ворота соперников "Спартака"., то красно-белые оформили бы чемпионство в середине второго круга и отрыв в очках от ближайших соперников был бы просто катастрофическим...,но купленные бомжами судейки , предпочитали не замечать явных нарушений,а их Будулаю и этого было мало - ныл не переставая ..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№37 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 15:23) #
  • 0
  •  (2)

Если такое положение дел устраивает Федуна , то это - идиотизм!
Регистрация: 17.06.2016
№36 Написал: Valar (Сегодня, 15:23) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Разговоры об усталости просто смешны...
Весь прошлый сезон лайтово провели, сразу слившись из еврокубков и кубка, пока основные конкуренты миниуму на 2 фронта бились. да и на КК далеко не только игроки Спартака играли. А вот проблема с физиотерапевтом и в целом с тренировочным процессом видны всем.


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009
№35 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 15:22) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
У Заболотного перспективы хорошие ...Янчик притянут некстати
Регистрация: 15.03.2009
№34 Написал: casabl (Сегодня, 15:21) #
  • +3
  •  (5)
online

У Заболотного должен возрасти на 300% интерес к забиванию!!!!!
Вот центральное место всего интервью!


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№33 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:18) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
понятно что не основа ... но выбыл основной - Зобнин, потом Тимофеев его сменщик ... дальше что ? кого ставить ? Глушака тоже полтора матча нет .... в центре нет игрока ... все пипец ...

уважаемый, ерунду говорите!
Каррера не знал, что на подмену опорникам (Глушакову и Фернандо) у него нет ни кого кроме молодого и неопытного парня из Спартака-2 ?! чушь! прекрасно знал! однако отказался вернуть из аренды в Анжи Аяза Гулиева! который как минимум мог создать серьезную конкуренцию Тимофееву! но Каррера предпочел взять в аренду пашалича и использовать этого АПЗ как опорника?!!! крайне нелепое решение! все специалисты еще до прихода Пашалича в Спартак заявляли в голос, что он практически не способен играть в обороне и делает это крайне неумело! однако Каррера это презрел! более того, он зачем то с самого начала чемпионата разрушил в опорной зоне связку Глушаков - Фернандо, отправив Глушакова на позицию под нападающими!!! где Глушаков в основном запомнился ударами по воробьям! и забил лишь в одном единственном матче с Локо! зачем этот неудачный эксперемент, который до сих пор не прекращен Каррерой!??
ну и в конце концов в опорной зоне рядом с Фернандо способен играть Боккети, который там будет действоват значительно лучше и более умело, чем Пашалич!
в общем вопросы снова к Каррере!
Регистрация: 23.03.2009
№32 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 15:11) #
  • -3
  •  (19)

1. Леонид Федун: - "...Мы ожидали, что после прошлого напряженного чемпионата, когда команда практически на ЗУБАХ вытащила титул...
- Вытащила НА ЗУБАХ администранивного ресурса РФС, календарного и судейского ресурса!
Вот какие оскалистые ЗУБЫ задействовал Федун, чтобы, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, наши арбитры, на своих скандальных ЗУБАХ, вытащили Спартак на первое место в прошлом сезоне 2016/17!!!

Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с судьями!!!
Федун УКРЕПИЛ судейскую административную позицию РФС и вот вам РЕЗУЛЬТАТ.
В первом круге прошлого сезона 2016/17 - 11 очков арбитры отобрали у соперников и подарили их Спартаку, а во втором ещё девять СКАНДАЛЬНО отобрали!!!
Перед нашими арбитрами была поставлена зубастая ЗАДАЧА (не за бесплатно, разумеется) - отобрать, всеми НЕПРАВДАМИ, очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова, Урала, Локомотива, и других, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд, чтобы ВЫТАЩИТЬ Спартак на первое место в чемпионате!!!
С этой задачей Федуна, наши арбитры справились на ОТЛИЧНО, согласно ЦЕНЫ вопроса.
Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Федуна - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит, ЦСКА, Краснодар и Ростов криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Спартак тогда, при честном и объективном судействе, был бы только ЧЕТВЁРТЫМ!
Регистрация: 8.05.2017
№31 Написал: Батька (Сегодня, 15:09) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: sanyapytilin
Глушак только сейчас травмировался...
Тимофеев, Джано, Мельгарехо, Давыдов и Тигиев далеко не основа.

понятно что не основа ... но выбыл основной - Зобнин, потом Тимофеев его сменщик ... дальше что ? кого ставить ? Глушака тоже полтора матча нет .... в центре нет игрока ... все пипец ...

представь у вас выбыл Понтус например на пол года (типа как Зобнин) - потом Натхо (типа как Тимофеев тоже на пол года) и еще и Дзагоев на месяц (типа Глушака) !!??

Что бы у вас в центре было ?! Нормально все ? не повлияло бы на игру ?!

Я не говорю что это прям основная причина, но тоже причина !!!
Регистрация: 9.09.2016
№30 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 15:09) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Critique
Про свои ошибки - ни слова. Бьюсь об заклад, селекция проходит при его непосредственном участии: он бюджет определяет. А селекция в этом сезоне провалена. Отсюда все и посыпалось. Старая команда выдохлась эмоционально и физически, а новой крови и нет. На зубах нужно дотянуть до конца первого круга, а там - покупать игроков в проблемные зоны.

всё верно! но ведь у цска и локо с транферами не лучше, а результаты значительно лучше! значит все таки дело не только в притоке свежей крови из вне... что мешало Каррере вернуть из аренд Зуева, Гулиева и продать или хотя бы отправить в аренды Попова, Мельгарехо, Комбарова, Кутепова, Давыдова !? и дать возможность проявить себя Сакале и двум-трем наиболее способным ребятам из Спартака-2 и дубля?! что мешает сделать основным вратарем перспективного Селихова вместо Реброва с трясущимися коленками?!
ну и конечно же приглашение Каррерой этим летом соотечественника "спеца" по физподготовке стало просто роковым! теперь команда в безобразной функциональной форме и масса травмированных на ровном месте игроков : Зе Луиш, Тимофеев, Жано, Глушаков!
Регистрация: 23.03.2009
№29 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:07) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
а оттуда взять Сакалу

понятное дело, что я за вашей молодежкой не слежу, но многие из вас постоянно о нем говорят
но ведь многие даже и игр то его не видели
а даже если и видели, то только в играх за второй состав, а это другой уровень
неужели все так уверены в том, что он будет лучше другого игрока из основы и замены по его позиции?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№28 Написал: Батька (Сегодня, 15:02) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: serega_user
ЦСКА уже давно не знает, что такое новая кровь, но как то таких проблем особо не бывает. Может все таки обстановка в команде не та? Начиная с Федуна и заканчивая игроками.

не сравнивай ЦСКА команду с приличными для России игроками - костяком команды который сложился уже давно (Газаев, Слудский еще набирали игроков по крупицам ) ... и играют на приличном уровне ... у вас только сейчас проблемы с возврастом начинаются - и будет все хуже и хуже если не будет покупок (на своей молодежи не протяните ...)... и Спартак где постоянно идет смена игроков за год покупается по 10 человек куй пойми какого уровня 1 угадают может в год ....остальных сплавляют !!

Только последние пару лет начали грамотно брать игроков - Промес, Джикия, Фернандо, Адриано ... не без ошибок конечно - Петкович ... (но тут халява грех было не взять smile )


Вон в том сезоне Спартак бежал, травм не было, все залетало - как он по вам прошелся ?! 2 матча кажется 6-1 счет общий ?? или 5-2 !! все окей да у вас ?

Другие годы не надо приводить ) про этих тренеров речь и этих игроков !!
Регистрация: 9.09.2016
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