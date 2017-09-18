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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак" готовится к "Кубани", Джано вернулся в общую группу
"Спартак" начал подготовку к кубковой игре с "Кубанью".
На понедельник был намечен практический урок в Тарасовке. Он стартовал в 11:00. Для тех футболистов, которые в воскресенье провели на поле большую часть матча, занятие носило восстановительный характер. Остальные провели полноценную тренировку. В общей сложности она продлилась около часа.
Следует отметить, что полузащитник Джано Ананидзе восстановился после травмы и работал в общей группе. Полузащитник Лоренсо Мельгарехо и форвард Денис Давыдов, у которых выявлен спазм мышц бедра, трудились по индивидуальной программе. По словам медицинского штаба красно-белых, игроки вернутся в общую группу через пять дней.
Полузащитники Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш проходят курс лечения. Что касается защитника Георгия Тигиева, то сегодня после обеда он начнет проходить комплексное обследование. Оно может занять два дня. О его результатах будет сообщено позже.
ФК "Спартак" Москва
На понедельник был намечен практический урок в Тарасовке. Он стартовал в 11:00. Для тех футболистов, которые в воскресенье провели на поле большую часть матча, занятие носило восстановительный характер. Остальные провели полноценную тренировку. В общей сложности она продлилась около часа.
Следует отметить, что полузащитник Джано Ананидзе восстановился после травмы и работал в общей группе. Полузащитник Лоренсо Мельгарехо и форвард Денис Давыдов, у которых выявлен спазм мышц бедра, трудились по индивидуальной программе. По словам медицинского штаба красно-белых, игроки вернутся в общую группу через пять дней.
Полузащитники Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш проходят курс лечения. Что касается защитника Георгия Тигиева, то сегодня после обеда он начнет проходить комплексное обследование. Оно может занять два дня. О его результатах будет сообщено позже.
ФК "Спартак" Москва
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