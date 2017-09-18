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"Спартак" готовится к "Кубани", Джано вернулся в общую группу

"Спартак" начал подготовку к кубковой игре с "Кубанью".

На понедельник был намечен практический урок в Тарасовке. Он стартовал в 11:00. Для тех футболистов, которые в воскресенье провели на поле большую часть матча, занятие носило восстановительный характер. Остальные провели полноценную тренировку. В общей сложности она продлилась около часа.

Следует отметить, что полузащитник Джано Ананидзе восстановился после травмы и работал в общей группе. Полузащитник Лоренсо Мельгарехо и форвард Денис Давыдов, у которых выявлен спазм мышц бедра, трудились по индивидуальной программе. По словам медицинского штаба красно-белых, игроки вернутся в общую группу через пять дней.

Полузащитники Роман Зобнин, Артём Тимофеев, Денис Глушаков и нападающий Зе Луиш проходят курс лечения. Что касается защитника Георгия Тигиева, то сегодня после обеда он начнет проходить комплексное обследование. Оно может занять два дня. О его результатах будет сообщено позже.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Спартак
Сегодня, 14:29
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7
(1)
№7 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 16:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спартак - традиционно кубковая команда. Если отбросить Бесковско-Романцевский периоды, то Спартак зачастую проигрывал слабым, выигрывая у сильных.
С Кубанью нужно играть основе в полную силу. Победа в Кубке поправит настроение.
Регистрация: 30.11.2013
№6 Написал: Barmaley (Сегодня, 15:16) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Батька
На Кубань надо приезжать основой и играть .... и через игры набирать кондиции ... если будет дубль, полу дубль не сыгранный можем и из кубка вылететь !!

На кубань вообще не надо выезжать. там полягут остатки здоровых пока игроков. а лучше готовиться к вылету из Еврокубков. Ливерпуль ждет .
Регистрация: 17.04.2017
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 15:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rasmuz
Если Кубани сольют, сезон в России у Спартака и у Карреры будет закончен.


Он уже закончен
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: Rasmuz (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (0)
online

Если Кубани сольют, сезон в России у Спартака и у Карреры будет закончен.
Регистрация: 29.08.2017
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:03) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
На Кубань надо приезжать основой и играть .... и через игры набирать кондиции ... если будет дубль, полу дубль не сыгранный можем и из кубка вылететь !!


Если я не ошибаюсь,там Спартак-2 недавно них выиграл 3-2.
Регистрация: 12.02.2013
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:47) #
  • +3
  •  (3)

Спартаку не хватает креативного футболиста .....именно такого как Джано ....удачи.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:38) #
  • +2
  •  (4)

На Кубань надо приезжать основой и играть .... и через игры набирать кондиции ... если будет дубль, полу дубль не сыгранный можем и из кубка вылететь !!
Регистрация: 9.09.2016
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