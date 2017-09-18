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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Ушел из жизни гендиректор клуба ветеранов "Спартака" Вячеслав Егорович
Генеральный директор клуба ветеранов московского "Спартака" Вячеслав Егорович ушел из жизни в возрасте 71 года, передает официальный сайт "красно-белых".
Причина смерти обладателя Кубка СССР-1971 в составе москвичей не уточняется.
В 1990 году Егорович был назначен начальником команды ветеранов "Спартака", а затем в течение многих лет являлся генеральным директором клуба ветеранов, занимался организацией товарищеских матчей и турниров спартаковцев по всей стране.
"ФК "Спартак-Москва" выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.
Егорович, выступавший на позиции форварда, играл за "Спартак" в 1971-1972 годах.
Причина смерти обладателя Кубка СССР-1971 в составе москвичей не уточняется.
В 1990 году Егорович был назначен начальником команды ветеранов "Спартака", а затем в течение многих лет являлся генеральным директором клуба ветеранов, занимался организацией товарищеских матчей и турниров спартаковцев по всей стране.
"ФК "Спартак-Москва" выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.
Егорович, выступавший на позиции форварда, играл за "Спартак" в 1971-1972 годах.
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