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Ушел из жизни гендиректор клуба ветеранов "Спартака" Вячеслав Егорович

Генеральный директор клуба ветеранов московского "Спартака" Вячеслав Егорович ушел из жизни в возрасте 71 года, передает официальный сайт "красно-белых".

Причина смерти обладателя Кубка СССР-1971 в составе москвичей не уточняется.

В 1990 году Егорович был назначен начальником команды ветеранов "Спартака", а затем в течение многих лет являлся генеральным директором клуба ветеранов, занимался организацией товарищеских матчей и турниров спартаковцев по всей стране.

"ФК "Спартак-Москва" выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.
Егорович, выступавший на позиции форварда, играл за "Спартак" в 1971-1972 годах.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:49
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№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Царствие Небесное...Вечная Память.......................
.....
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Светлая память!
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 14:53) #
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Светлая память.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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