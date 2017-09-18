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Скульптуры баскетболиста и футболиста появились на станции метро ЦСКА

Бронзовые статуи баскетболиста и футболиста установлены на новой станции Третьего пересадочного контура (ТПК) "ЦСКА", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К концу месяца новую станцию ТПК "ЦСКА" украсят бронзовые скульптуры спортсменов. Баскетболист и футболист уже установлены", – написал Собянин в твиттере.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:56
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