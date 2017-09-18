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Мартин Шмидт возглавил "Вольфсбург"

Новым главным тренером "Вольфсбурга" назначен Мартин Шмидт, передает официальный сайт команды.

Контракт с 50-летним швейцарцем подписан до 2019 года. Ранее Шмидт возглавлял немецкий "Майнц 05", который он покинул по окончании сезона-2016/17.
Теги: Вольфсбург
Сегодня, 15:59
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