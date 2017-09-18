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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Назван расширенный состав молодежной сборной России на отборочные матчи ЧЕ-2019
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы (игроки не старше 21 года) c Австрией (Москва, 6 октября) и Сербией (Нови Сад, 10 октября).
Вратари: Игорь Лещук ("Динамо" Москва), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Антон Митрюшкин ("Сьон" Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень").
Защитники: Александр Довбня ("Этникос" Кипр), Никита Калугин ("Динамо" Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - "Спартак-2" Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - "Краснодар-2"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика" Калининград), Никита Чернов ("Урал" Екатеринбург), Павел Шакуро ("Тюмень").
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Рубин" Казань), Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи" Махачкала), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов" Ростов-на-Дону), Игорь Коновалов ("Кубань" Краснодар), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Даниил Фомин ("Олимпиец" Нижний Новгород).
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе ("Тосно" Ленинградская область).
РФС
Вратари: Игорь Лещук ("Динамо" Москва), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Антон Митрюшкин ("Сьон" Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень").
Защитники: Александр Довбня ("Этникос" Кипр), Никита Калугин ("Динамо" Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - "Спартак-2" Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - "Краснодар-2"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика" Калининград), Никита Чернов ("Урал" Екатеринбург), Павел Шакуро ("Тюмень").
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Рубин" Казань), Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи" Махачкала), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов" Ростов-на-Дону), Игорь Коновалов ("Кубань" Краснодар), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Даниил Фомин ("Олимпиец" Нижний Новгород).
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе ("Тосно" Ленинградская область).
РФС
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