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Денис Глушаков: ни о каком заговоре не может быть и речи, не стоит нагнетать ситуацию

Капитан "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал ситуацию в клубе.

"Мы попали в тяжёлую ситуацию, но нам по силам её исправить! Информация по поводу "слива" тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе, когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе, когда что-то не получается, и только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались. Ничего смертельного не произошло, впереди ещё много игр, будем делать выводы в конце сезона.

Давайте не будем лишний раз паниковать и наводить кипиш. Игрокам небезразлична ситуация, в которой мы оказались. Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознаёт ту ответственность, которую вы на нас возлагаете. Мы все взрослые люди, мы приложим усилия! Команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, нерешаемых проблем не существует. Самое главное, помните — есть «Спартак» и все остальные", — написал Глушаков в инстаграме.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:58
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11
(3)
№11 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:27) #
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online

Тренируйтесь и всё будет пучком. )
Регистрация: 6.10.2009
№10 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:15) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: wir sind die besten
...помните — есть «Спартак» и все остальные...
Вот в этом вся сущность мелкой душонки.. и это капитан....адекватным... все равно перестраивать команду, гоните этого...с корабля.

А что он должен был сказать?,выразить всем уважения и в поклонах раскинуться?Да,для каждого Спартача есть Спартак и все остальные.Единственное,что Денис себе этими словами прикрыл дорогу в другие клубы.Только и всего


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
...помните — есть «Спартак» и все остальные...
Вот в этом вся сущность мелкой душонки.. и это капитан....адекватным... все равно перестраивать команду, гоните этого...с корабля.
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 18:48) #
  • +2
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Игрокам небезразлична ситуация, в которой мы оказались. Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознаёт ту ответственность, которую вы на нас возлагаете. Мы все взрослые люди, мы приложим усилия! Команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, нерешаемых проблем не существует. Самое главное, помните — есть «Спартак» и все остальные", — написал Глушаков в инстаграме.

Такое несёт, что даже читать противно.
Интересно, Глушаков всё ЭТО для сектантов сказал или для болельщиков Спартака?
Для сектантов, наверное.
Эти любому слову поверят.
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Главное, чтобы это словоблудием не оказалось

И не переросло в рукоблудие
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:34) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Гастэряну,
ты как истинная цыганская шалашовка мечешь икру в каждой Спартаковской ветке,
тебе напомнить как расшифровывается ЦКГ противный??
правильно ИННА)))


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 18:26) #
  • -2
  •  (12)

Правильно говоришь,это все Питерские боятся наш клуб,вот и несут всякую х.....ю
Регистрация: 12.02.2017
№4 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:21) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
гуимплен лучше бы играл, а не звезде
Регистрация: 1.06.2014
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:12) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
,,Игрокам небезразлична ситуация, в которой мы оказались.''
Вот,клоун!Игрокам-то как раз все фиолетово.Если кто и переживает,так только Массимо,стареет на глазах.
Регистрация: 27.07.2013
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:09) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтобы это словоблудием не оказалось


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:09) #
  • +2
  •  (18)

....и эти все остальные по очереди делают из пищевика отбивную.
Регистрация: 25.02.2016
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