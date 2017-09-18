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Во время матча "Зенит" - "Уфа" крыша стадиона будет закрыта

Сегодня "Зенит" на своем поле примет "Уфу" в матче 10-го тура чемпионата России.

Во время игры раздвижная крыша арены будет закрыта, сообщается в твиттере "Крыша на Крестовском".

Встреча состоится в 20:00 мск.
Теги: Зенит Уфа
Сегодня, 18:04
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4
(0)
№4 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 18:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
давно пора ,опять дождь пойдет...
Регистрация: 26.04.2016
№3 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 18:21) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
smirk...от бакланов?

От вас будет форум закрыт на время матча))))
Регистрация: 22.08.2007
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:13) #
  • -3
  •  (3)

интересно почему? погода вроде хорошая.
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:09) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
smirk...от бакланов?
Регистрация: 6.09.2013
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