Во время матча "Зенит" - "Уфа" крыша стадиона будет закрыта

Сегодня "Зенит" на своем поле примет "Уфу" в матче 10-го тура чемпионата России.Во время игры раздвижная крыша арены будет закрыта, сообщается в твиттере "Крыша на Крестовском".Встреча состоится в 20:00 мск.