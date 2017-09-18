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В "Тосно" возмущены высказыванием Леонида Федуна

В "Тосно" назвали очень низким поступком высказывание президента "Спартака" Леонида Федуна о форварде ленинградского клуба Антоне Заболотном.

"Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал", - сказал ранее Федун.

"Овусу-Обейе, Барриос… Лицо клуба публично высказывается в адрес нашего игрока. Очень низко! Надеемся, что стрессы, возраст...", - говорится в твиттере клуба.
Теги: Федун Тосно Спартак
Сегодня, 18:14
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18
(8)
№18 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:19) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: delta
Что Федун , Что Трахтенберг жидко обделались. Массимо жаль. Его еще и крайним во всем этом бардаке делают

жаль Карреру? видимо, за то, что у Федуна сразу бабок под новый контракт выбил и поувольнял (как минимум инициировал) сотрудников клуба (водителя и китайца со стажем более 10 лет)???
- а интервью после Тосно? ГТ "жидко не обделался"?
-- Проблема в клубе - Общая, цельная... а Федун просто решил немного снять накал в СМИ wink


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№17 Написал: о_О (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
видимо у федунишки неслабо бомбануло в конце матча smile за своим свинарником бы следил лучше-про.с.рали за 2 месяца сезон smile


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ЦВБП ЦСКА всегда бьет пенальти)))
Регистрация: 13.09.2017
№16 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 19:11) #
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Цитата: Босх
Не удивляйтесь.
Сейчас время такое на Земле.
У биороботов идет загрузка новой программы.
Федун скоро исчезнет.

Скорее ты и я исчезнем, А он уже лет тридцать как Федун, которого многие знают и ещё лет тридцать им будет...он даже не ухмыльнется если прочитает твой пост
Регистрация: 22.11.2014
№15 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 18:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Если память не изменяет мне, что-то похожее сказал Адвокат, когда К. Комбаров забил красивый мяч Зениту с лета после навеса Дмитрия, они еще за Динамо играли..

P.S. Точно, вот этот гол...
Регистрация: 21.05.2016
№14 Написал: Ros (Сегодня, 18:45) #
  • -12
  •  (18)
Болеет за:
«Краснодар»
Всё правильно сказал Федун. Тосно всего лишь добилась ничьи, а радости полные штаны, да ещё хамить начали. Тосно в ФНЛ.


--------------------
Все лучшие должны оставаться в России, только так можно поднять уровень чемпионата.
Регистрация: 26.04.2017
№13 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:43) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dazai
Мейби он больше и не забьёт подобный гол но...Спартак,с таким руководом,больше не станет чемпионом.
Это куда страшнее т.к. футболист просто должен забивать,в этом его работа.А вот этот вот тип,должен думать,что говорит,когда и кому.


А кто сказал что Спартак не станет чемпионом?Руковдство чем хуже к примеру Гинера или Галицкого,про бомжей молчу,там Путин.Только не надо мне про титулы коней,мы все знаем с помощью кого они их заработали.Гинер вор и нищий,а Галицкий чего добился,а?
Регистрация: 12.02.2013
№12 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 18:39) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Челси»
Мейби он больше и не забьёт подобный гол но...Спартак,с таким руководом,больше не станет чемпионом.
Это куда страшнее т.к. футболист просто должен забивать,в этом его работа.А вот этот вот тип,должен думать,что говорит,когда и кому.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№11 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 18:38) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Федуна можно понять - у него на пороге уже адепты с жертвенными кинжалами собрались!
И не такое скажешь...


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Спартак - секта солнцепоклонников (Copa del Sol - "Кубок Солнца")
Регистрация: 12.08.2012
№10 Написал: xarm Питер (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Федун ,на эмоциях ляпнул,столько времени содержать за своё бабло клуб,который за несколько десятков лет выиграл только Copa del Sol....тяжко
Теперь,когда пришел микро успех,нужно срочно продавать акции и с кислым замесом,в Африку -отдыхать.


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Бюджет никогда не сохраняет равновесия
Регистрация: 19.02.2009
№9 Написал: Босх Россия (Сегодня, 18:36) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Не удивляйтесь.
Сейчас время такое на Земле.
У биороботов идет загрузка новой программы.
Федун скоро исчезнет.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:36) #
  • -12
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что Федун такого плохого сказал,что они как девочки обиделись.Он сказал что точно такой гол он уже не забьёт,забьёт другой,но не такой.
Регистрация: 12.02.2013
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:27) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Зацепило!! satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: Garik Mironov Шамбала (Сегодня, 18:22) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Бред бредовый... Федун - бардак - Спартак.


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"Взвешивая чужие промахи, мало кто из нас не положит руку на чашу весов". (Лоренс Питер)
Регистрация: 16.05.2014
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:22) #
  • +1
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
федун мразота еврейская.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№4 Написал: Apant1 (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (9)

Хорошо звучит форвард ЛЕНИНГРАДСКОГО клуба. Молодец парень, с характером
Регистрация: 15.03.2017
№3 Написал: olega74 москва (Сегодня, 18:18) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
молодцы!!!

возраст)))))))))))))))))))))
Регистрация: 25.04.2009
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:17) #
  • +10
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
А это не стрессы и возраст,это истерия и врожденное хамство.
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: delta Таллин (Сегодня, 18:16) #
  • +10
  •  (16)
online

Что Федун , Что Трахтенберг жидко обделались. Массимо жаль. Его еще и крайним во всем этом бардаке делают


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Регистрация: 3.05.2008
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