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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:54
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
10:49
Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
Никита Симонян: обычно говорят: "Мне за державу обидно", а я скажу: мне за "Спартак" обидно (18)
В "Тосно" возмущены высказыванием Леонида Федуна
В "Тосно" назвали очень низким поступком высказывание президента "Спартака" Леонида Федуна о форварде ленинградского клуба Антоне Заболотном.
"Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал", - сказал ранее Федун.
"Овусу-Обейе, Барриос… Лицо клуба публично высказывается в адрес нашего игрока. Очень низко! Надеемся, что стрессы, возраст...", - говорится в твиттере клуба.
"Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал", - сказал ранее Федун.
"Овусу-Обейе, Барриос… Лицо клуба публично высказывается в адрес нашего игрока. Очень низко! Надеемся, что стрессы, возраст...", - говорится в твиттере клуба.
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