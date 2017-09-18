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"Локомотив" - "Амкар": стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Амкара" на матч 10-го тура чемпионата России.

"Локомотив": Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, В. Денисов, И. Денисов, Антон Миранчук, Мануэл Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Михалик, Тарасов, Касаев, Коломейцев, Рыбусь, Лысов.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гащенков, Форбс, Баланович.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Мельников, Рязанцев, Шаваев, Костюков, Гол, Эззатоллахи, Салугин, Прокофьев, Бодул.
Теги: Локомотив Амкар
Сегодня, 18:32
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№3 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 19:12) #
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Болеет за:
«Локомотив»
как по мне-сильнейший состав на данный момент. посмотрим что в атаке изобретут. надеюсь 2-0 или 3-0 и чтоб без нервов.
Регистрация: 9.11.2011
№2 Написал: dima0501 (Сегодня, 19:09) #
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А где Тарасов ,где Рыбус сильнейшее приобретение,кто креативить то будет.
Регистрация: 28.09.2016
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 19:09) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Этот состав поинтереснее состава с Копенгагеном. Как по мне Тор сильнее Рыбусь на позиции бровочника, если играть весь фланг и отвечать за оборонительные действия
Регистрация: 23.03.2016
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