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"Зенит" - "Уфа": Артем Дзюба сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч десятого тура РФПЛ "Зенит" - "Уфа".

"Зенит": Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Нобоа, Ерохин, Краневиттер, Дзюба, Дриусси, Кокорин.

"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Игбун, Фатай.
Теги: Зенит Уфа
Сегодня, 19:05
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№3 Написал: KolpinoOnTour Saint-Petersburg (Сегодня, 19:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Отвратительно! сСаная свинья , ну почему ты не ушёл в межсезонье?! weary


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Imp
Лодыгин присел так присел видимо

Ну а смысл вратарей тасовать? Если не будет форс-мажора, Лодыгу можно будет зимой отпустить за приличные деньги.
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лодыгин присел так присел видимо


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
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