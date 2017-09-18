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"Милан" выдал свой лучший старт в чемпионате Италии за 10 лет

"Милан" показал свой лучший старт в чемпионате Италии за последние 10 лет, сообщает La Stampa.

"Россонери" набрали 9 очков в 4 турах. Больше очков после такого количества игр было ранее в сезоне 2006/07, когда в активе команды было 10 баллов.

Напомним, летом "Милан" потратил на трансферы 200 миллионов евро.
Теги: Милан
Сегодня, 20:15
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