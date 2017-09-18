Сергей Семак: приятно посмотреть новый стадион "Зенита"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак надеется, что команда сумеет дать бой "Зениту" в матче 10-го тура чемпионата России."Возвращаться в Санкт-Петербург всегда приятно. К тому же новый стадион - приятно посмотреть, сыграть на нем. Есть определенные трудности. У нас уже десять вечера. Но если смотреть в Токио - там вообще час ночи. Ребята приехали играть, надеемся показать ту игру, на которую способны", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".