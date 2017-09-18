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Сергей Семак: приятно посмотреть новый стадион "Зенита"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак надеется, что команда сумеет дать бой "Зениту" в матче 10-го тура чемпионата России.

"Возвращаться в Санкт-Петербург всегда приятно. К тому же новый стадион - приятно посмотреть, сыграть на нем. Есть определенные трудности. У нас уже десять вечера. Но если смотреть в Токио - там вообще час ночи. Ребята приехали играть, надеемся показать ту игру, на которую способны", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Семак Уфа Зенит
Сегодня, 20:19
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№2 Написал: grisha (Сегодня, 20:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
казёл

Здравствуйте, господин депутат города Гадюкино - как у вас дороги ?
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:36) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
казёл
Регистрация: 1.02.2017
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