Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:16
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
20:29
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
20:07
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
17:54
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Сергей Семак: приятно посмотреть новый стадион "Зенита"
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак надеется, что команда сумеет дать бой "Зениту" в матче 10-го тура чемпионата России.
"Возвращаться в Санкт-Петербург всегда приятно. К тому же новый стадион - приятно посмотреть, сыграть на нем. Есть определенные трудности. У нас уже десять вечера. Но если смотреть в Токио - там вообще час ночи. Ребята приехали играть, надеемся показать ту игру, на которую способны", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".
"Возвращаться в Санкт-Петербург всегда приятно. К тому же новый стадион - приятно посмотреть, сыграть на нем. Есть определенные трудности. У нас уже десять вечера. Но если смотреть в Токио - там вообще час ночи. Ребята приехали играть, надеемся показать ту игру, на которую способны", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.