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Арьен Роббен не сыграет против "Шальке-04"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен пропустит встречу против "Шальке-04" в рамках 5-го тура чемпионата Германии.

Как отмечается на официальном сайте клуба, у голландского футболиста грипп.

Матч "Шальке" - "Бавария" состоится 19 сентября. Начало – в 21:30 мск.
Теги: Роббен Бавария Шальке
Сегодня, 20:24
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