Арьен Роббен не сыграет против "Шальке-04"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен пропустит встречу против "Шальке-04" в рамках 5-го тура чемпионата Германии.Как отмечается на официальном сайте клуба, у голландского футболиста грипп.Матч "Шальке" - "Бавария" состоится 19 сентября. Начало – в 21:30 мск.