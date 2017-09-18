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"Локомотив" на своем поле проиграл "Амкару"

В матче 10-го тура чемпионата России "Амкар" на выезде одержал победу над "Локомотивом".

Чемпионат России

10 тур

"Локомотив" - "Амкар" 0:1

Гол: Гащенков, 2

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Виталий Денисов (Рыбусь, 46), Игорь Денисов, Баринов (Коломейцев, 46), Антон Миранчук, Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан, Эдер

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Сиваков, Белоруков, Занев, Форбс (Салугин, 22), Зайцев, Баланович (Рязанцев, 86), Комолов, Гащенков (Гол, 65)

Предупреждения: Белоруков, 15, Пейчинович, 40, Конде, 68
Теги: Локомотив Амкар
Сегодня, 21:26
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26
(3)
№26 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Энтерпрайз

Во во!Я я вчера про своих почти также думал!Ну что остается!Понять и простить!


Ну, у вас тупо не фарт какой-то.. У нас то - бессилие в атаке.


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№25 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 21:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: boralex
Блин, да чё с вами... Сильнее сегодняшнего стартового состава не придумать, и всосать дома от последнего места... Дурдом!!

!
Во во!Я я вчера про своих почти также думал!Ну что остается!Понять и простить!
Регистрация: 3.09.2016
№24 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сегодняшний матч, как и вчерашняя игра молодежки - полное безволие и беззубие! Только вчера молодежке помогли 2 красные карточки игрокам Амкара, правда они это заметили минут через 40 после последней...
Регистрация: 23.03.2016
№23 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: filin89
Цитата: Spartacus1971
Цитата: filin89
Ну судья, конечно, и говнюк... Жутко не повезло пропустить плюху в начале. Всё, Амкар сел намертво в обороне, и по пол часа на газоне валяться. А Рыбус не даром 1.5 ляма стоит.


Угадайте, с какого города судья?

Да тут неxyй угадывать.


Там кстати был момент когда Эдера завалили,мог быть гол я поэтому написал про судью,ну вы меня поняли.
Регистрация: 12.02.2013
№22 Написал: Hitman (Сегодня, 21:50) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
кто то еще всерьез думает что Локомотив борется за чемпионство?Газпром дал отмашку вот и устранился Локо,вот Краснодар может составить конкуренцию Питеру,потому что это частный клуб
Регистрация: 20.04.2017
№21 Написал: Phil Москва (Сегодня, 21:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Странная какая-то команда Локомотив, очень странная ..
Регистрация: 5.06.2017
№20 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (3)
online

redneck man,
Это вам не СПАРТАК оговаривать
Регистрация: 12.02.2017
№19 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:44) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Зато вчера паравоз славно посмеялся.
Сегодня чтото не оч смешно, да?
Регистрация: 22.09.2007
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:43) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
питерский судья слил конкурента Зенита.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 21:42) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
проиграли по делу. ничего не создали. Эдер как отрезан от команды. пока. не скажу что гол как то повлиял,ведь все равно надо аиаковать с первых минут,а Амкар так или иначе сидел бы в обороне. на выезде проще играть,хоть некоторые раскрываются. а проигрыш по делу сегодня,работать!
Регистрация: 9.11.2011
№16 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:42) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: filin89
Ну судья, конечно, и говнюк... Жутко не повезло пропустить плюху в начале. Всё, Амкар сел намертво в обороне, и по пол часа на газоне валяться. А Рыбус не даром 1.5 ляма стоит.


Угадайте, с какого города судья?

Да тут неxyй угадывать.
Регистрация: 21.03.2011
№15 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:39) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: filin89
Ну судья, конечно, и говнюк... Жутко не повезло пропустить плюху в начале. Всё, Амкар сел намертво в обороне, и по пол часа на газоне валяться. А Рыбус не даром 1.5 ляма стоит.


Угадайте, с какого города судья?
Регистрация: 12.02.2013
№14 Написал: redneck man Пермь (Сегодня, 21:37) #
  • +5
  •  (5)

Как можно было с таким составом проиграть Амкару?...Дома к тому же
Регистрация: 31.08.2013
№13 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:34) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сёмин в своем репертуаре, победить сильного и слить аутсайдеру. Это характер!!!


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№12 Написал: grisha (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Победили чемпиона на его поле

Шапиньон то голый, не велика заслуга
Регистрация: 19.04.2017
№11 Написал: Александр Чистяков (Сегодня, 21:33) #
  • -5
  •  (9)

пилотки хахахахаххаахха
Регистрация: 11.09.2016
№10 Написал: coban сегодня (Сегодня, 21:32) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Опизденели совсем.?
На вас одна надежда.


--------------------
No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Победили чемпиона на его поле,победили вице-чемпиона на его поле,проиграли последней команде на тот момент,как же так палыч?
Регистрация: 12.02.2013
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:31) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Так и не станешь чемпионом если проигрываешь аутсайдерам.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:31) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
зачем Локомотиву ЛЧ?- пятое, максимум четвёртое.+КР


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№6 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:31) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Блин, да чё с вами... Сильнее сегодняшнего стартового состава не придумать, и всосать дома от последнего места... Дурдом!!


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№5 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:31) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну судья, конечно, и говнюк... Жутко не повезло пропустить плюху в начале. Всё, Амкар сел намертво в обороне, и по пол часа на газоне валяться. А Рыбус не даром 1.5 ляма стоит.
Регистрация: 21.03.2011
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:31) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
В своём репертуаре, как проигрывать, то обязательно аутсайдеру и дома.
Геркус, ты этого хотел, теперь доволен?
Регистрация: 29.10.2010
№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ожидаемо
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
ну и славненько)
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 21:27) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
пи3дец


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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