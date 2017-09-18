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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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21:16
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
20:29
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
20:07
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
17:54
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
"Локомотив" на своем поле проиграл "Амкару"
В матче 10-го тура чемпионата России "Амкар" на выезде одержал победу над "Локомотивом".
Чемпионат России
10 тур
"Локомотив" - "Амкар" 0:1
Гол: Гащенков, 2
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Виталий Денисов (Рыбусь, 46), Игорь Денисов, Баринов (Коломейцев, 46), Антон Миранчук, Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан, Эдер
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Сиваков, Белоруков, Занев, Форбс (Салугин, 22), Зайцев, Баланович (Рязанцев, 86), Комолов, Гащенков (Гол, 65)
Предупреждения: Белоруков, 15, Пейчинович, 40, Конде, 68
Чемпионат России
10 тур
"Локомотив" - "Амкар" 0:1
Гол: Гащенков, 2
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Виталий Денисов (Рыбусь, 46), Игорь Денисов, Баринов (Коломейцев, 46), Антон Миранчук, Фернандеш, Алексей Миранчук, Фарфан, Эдер
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Сиваков, Белоруков, Занев, Форбс (Салугин, 22), Зайцев, Баланович (Рязанцев, 86), Комолов, Гащенков (Гол, 65)
Предупреждения: Белоруков, 15, Пейчинович, 40, Конде, 68
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