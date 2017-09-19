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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Лидеры ФНЛ против лидеров РФПЛ, чемпион против "Кубани". Превью 1/16 финала Кубка России
Жеребьевка первой стадии с участием клубов Премьер-Лиги подарила целый ряд интригующих противостояний, среди которых особняком стоят встреча команд Тихонова и Семина, выезд "Спартака" в Краснодар и, конечно же, питерское дерби. Об этих и обо всех остальных матчах - в превью 1/16 финала Кубка России от Rusfootball.info.
В первой встрече в рамках 1/16 финала Кубка России сойдутся аутсайдеры своих лиг - "Луч-Энергия" и "Анжи". "Дальневосточники" давно живут без особой роскоши и стабильно находятся в нижней части турнирной таблицы ФНЛ. Интересно, что на выезде они побеждают чаще чем дома. Собственно говоря, во Владивостоке они не могут выиграть уже более двух месяцев. Махачкалинский клуб не стал лучше играть после смены тренера и позволяет себе слишком много вольностей при игре в обороне, но кубковый матч всегда является тем особенным случаем, когда команда может собраться и выдать все лучшее, на что она способна.
20 сентября, 12:00, стадион "Динамо", Владивосток
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск)
Статистика личных встреч: 10 +3 =2 -5 13:17
Котировки: 3.20 - 3.00 - 2.30
В 3 часа дня по московскому времени состоится сразу несколько матчей, и один из них пройдет в Костромской области. Если вы не особо пристально следите за ФНЛ, то знайте, что "Шинник" свои домашние встречи проводит именно там - в поселке Караваево. Ярославская команда в нынешнем сезоне входит в число тех, кто активно поборется за участие в стыковых играх, поэтому есть вопрос - а будет ли она упираться в кубке? Ее нынешний соперник является крепким середняком Премьер-Лиги и после выхода в финал в прошлом розыгрыше кубкового турнира наверняка захочет как минимум повторить свой успех. Тем более что у "Урала" все для этого есть - хороший состав, достаточно сбалансированная игра, неплохие результаты и положительный эмоциональный фон.
20 сентября, 15:00, стадион "Урожай", Караваево
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров)
Статистика личных встреч: 15 +4 =5 -6 11:17
Котировки: 2.95 - 3.15 - 2.35
Первой парой, в которой намечается явный фаворит, становится "Томь" и "Краснодар". "Быки" несмотря на вылет из еврокубков находятся в хорошей форме, их лидеры вернулись в строй и уже активно помогают своему клубу. Другое дело, что в кубке Шалимов может выпустить не самый основной состав, но есть мнение, что и он должен быть сильнее подопечных Петракова. "Томичи" практически не изменились по сравнению с концовкой прошлого чемпионата - у них по-прежнему много молодежи, которая не всегда стабильна и имеет свойство допускать ошибки. На прошедших выходных "Томь" потерпела поражение от "Спартака-2", и Валерий Петраков очень жестко высказался по этому поводу: "Наша игра в обороне - тихий ужас. Сегодня второй тайм просто провалили. Я не узнал своих лидеров, они полностью выпали из игры. Возможно, будет какой-то разговор с руководством. Так продолжать нельзя".
20 сентября, 15:00, стадион "Труд", Томск
Главный судья: Игорь Федотов (Москва)
Статистика личных встреч: 9 +0 =3 -6 6:24
Котировки: 12.80 - 5.80 - 1.20
Один из самых сложных выездов достался тульскому "Арсеналу". Дело в том, что "Тамбов" в нынешнем розыгрыше ФНЛ абсолютно непобедим на своем поле. Команда Талалаева выиграла все семь встреч, забив при этом 18 голов и пропустив только 4. "Тамбовчане" зарекомендовали себя коллективом, который исповедует зрелищный и атакующий футбол, против которого непросто будет любому сопернику. Впрочем, подопечные Божовича в последнее время значительно улучшили свои результаты и вполне могут испортить настроение тамбовской публике. Интересно, что ранее "Арсенал" и "Тамбов" встречались только однажды - чуть более двух лет назад на стадии 1/32 финала кубка России "туляки" были биты в Тамбове со счетом 0:1.
20 сентября, 15:00, стадион "Спартак", Тамбов
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск)
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 1:0
Котировки: 2.65 - 3.10 - 2.65
После вылета из Премьер-Лиги "Оренбург" успел уволить уже не только Евдокимова, но и сменившего его Кецбая. С 17 августа "оренбуржцев" возглавляет Владимир Федотов, и, надо сказать, с его приходом дела у команды пошли в гору - одержано 5 побед (в том числе на стадии 1/32 финала кубка над "Соколом") в 7 матчах. При этом единственное поражение случилось в прошлые выходные, когда "Оренбург" дал осечку в Астрахани. "Рубин" в воскресенье также проиграл, но это обстоятельство делает предстоящую встречу лишь интереснее. Наверняка обе команды захотят сыграть злее и агрессивнее, чтобы вернуться на победные рельсы и пройти в следующую стадию турнира. Курбан Бердыев, кстати говоря, пообещал, что не выставит дублирующий состав. По словам тренера, на поле выйдут основные игроки и те, кто играл чуть меньше.
20 сентября, 15:00, стадион "Газовик", Оренбург
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Статистика личных встреч: 2 +0 =2 -0 1:1
Котировки: 3.70 - 3.15 - 2.05
Трансляция матча:
Гончаренко свои планы относительно стартового состава в явном виде не раскрывал, но все становится понятно по списку игроков, взятых им на выезд в Курск - в условиях высокой нагрузки и плотного графика шанс проявить себя получит "армейская" молодежь. Благо, в соперниках у ЦСКА далеко не лидер ФНЛ. Курский "Авангард" еще в прошлом сезоне играл в ПФЛ и сейчас пока только закрепляется в более статусной лиге. Тем не менее, недавно назначенный на должность главного тренера курского клуба Хасанби Биджиев заявил, что его команда будет биться изо всех сил и очень хочет пройти дальше.
20 сентября, 17:00, стадион "Трудовые резервы", Курск
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск)
Статистика личных встреч: не встречались
Котировки: 7.40 - 4.10 - 1.42
Трансляция матча:
"Тюмень" в нынешнем сезоне затеяла серьезную проверку на прочность нервных систем своих болельщиков. Потеряв своих лидеров, клуб оказался неспособным бороться за что-то большее чем за выживание. На данный момент "тюменцы" идут в зоне прямого вылета, но стоит отметить, что в трех последних домашних матчах они не проигрывали. Это обстоятельство может добавить надежды в сердца фанатов. Тем не менее, еще недавно игравший с "Тюменью" в одной лиге "Тосно" едет на этот выезд в статусе фаворита. И дело даже не в том, что "тосненцы" лихо отыгрались во встрече со "Спартаком" или ранее обыграли на выезде "Локомотив" - команда Парфенова сильнее по исполнителям и оставляет своей игрой более приятное впечатление.
20 сентября, 17:00, стадион "Геолог", Тюмень
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Статистика личных встреч: 6 +3 =1 -2 10:8
Котировки: 3.90 - 3.20 - 1.95
В Астрахани встретятся команды, которые занимают в своих лигах пятые места. Эта позиция в турнирной таблице наглядно показывает, насколько крепкими являются оба коллектива. И "Волгарь", и "Ростов" предпочитают играть в более закрытый футбол, а потому велика вероятность того, что много голов в их очной встрече мы не увидим. Букмекеры считают, что клуб Премьер-Лиги имеет более предпочтительные шансы на победу, однако не стоит забывать, что "астраханцы" на своем поле всегда действуют с максимальной отдачей и концентрацией. В этом сезоне в домашних матчах они пропустили лишь три мяча и проиграли лишь однажды. Другое дело, что "Ростов" сейчас изменился и большинство своих очков в Премьер-Лиге набирает именно на выезде. В общем говоря, за встречей в Астрахани будет очень интересно посмотреть.
20 сентября, 18:00, стадион "Центральный", Астрахань
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:2
Котировки: 4.30 - 3.25 - 1.85
На стадии 1/16 финала кубка России на этот раз будет всего лишь 2 представителя ПФЛ. Первым из них в борьбу вступит "Спартак" из Нальчика, который на прошлой неделе остался без главного тренера. Возглавлявший клуб Хасанби Биджиев вместе со своим помощником Игорем Чугайновым ушел в курский "Авангард", и на данный момент нет никакой информации о том, кто будет тренировать "спартаковцев" в дальнейшем. Впрочем, в любом случае "Динамо" едет в Кабардино-Балкарию в роли фаворита. Само собой, допустимо, что Калитвинцев выставит не самый основной состав, но даже дубль или молодежь клуба Премьер-Лиги должна быть сильнее клуба из второго дивизиона.
20 сентября, 18:30, стадион "Спартак", Нальчик
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Статистика личных встреч: 16 +5 =1 -10 17:21
Котировки: 7.50 - 4.25 - 1.40
Самая интересная встреча среды, безусловно, пройдет в Краснодаре. Вокруг "Спартака" активно ходят слухе о "сливе" тренера игроками, о плохой атмосфере внутри команды, о потере контроля над ситуацией со стороны Карреры. Конечно, все это идет от результатов, которые показывает действующий чемпион страны. "Красно-белые" по-прежнему остаются без выездных побед, по-прежнему испытывают трудности при игре в обороне. Плюс к этому ситуацию усугубляют травмы, которых становится все больше. Мельгарехо, Давыдов, Зобнин, Тимофеев, Зе Луиш, Глушаков, Тигиев - такое количество игроков в лазарете, по сути, даже не позволит провести ротацию в предстоящей кубковой встрече.
Тем не менее, "Кубань" нынче не столь грозный соперник, чтобы "Спартаку" всерьез стоило опасаться насчет вылета из кубка. В краснодарском клубе хватает своих проблем, которые связаны не только с какими-то игровыми моментами, но и с финансовыми. Если отбросить выигранную по пенальти кубковую игру против "Армавира", то "кубанцы" не могут победить на протяжении шести последних матчей. При этом подопечные Калешина крайне ненадежны в обороне и очень много пропускают. Впрочем, главный тренер "Кубани" призывает не бояться "Спартака" и придерживаться собственного стиля.
20 сентября, 19:00, стадион "Кубань", Крaснодар
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров)
Статистика личных встреч: 24 +6 =11 -7 31:43
Котировки: 5.10 - 3.55 - 1.65
Трансляция матча:
После выезда в Хабаровск "Ахмат" ждет не менее сложный, хотя и чуть более близкий визит в Красноярск. Не имеющей пока еще целостной игры и периодически допускающей провалы команде Кононова предстоит сразиться с отлично обученной и слаженно действующей командой Аленичева. "Енисей" абсолютно заслуженно идет на первом месте в ФНЛ и попробует далеко зайти в кубке России. "Красноярцы" на данный момент свои домашние встречи проводят в манеже, и пока что никто не смог увезти оттуда хотя бы ничью. Возможно, "Ахмат" станет первым, кто огорчит местную публику, но для этого придется очень хорошо постараться.
21 сентября, 15:00, манеж "Футбол-Арена Енисей", Красноярск
Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск)
Статистика личных встреч: 2 +0 =0 -2 1:5
Котировки: 3.15 - 3.05 - 2.30
Трансляция матча:
Безвыигрышная серия "Уфы" прилично затянулась. Поражение от "Зенита" стало шестым матчем в этом неудачном ряду. Неплохой шанс прервать черную полосу будет у подопечных Семака в кубковой встрече. "Олимпиец" обосновался на последней строчке в ФНЛ и не представляет из себя особо грозной силы. Собственно говоря, единственной его победой за последние полтора месяца является успех в матче против владимирского "Торпедо" в рамках 1/32 финала кубка России. Если "Уфа" сыграет основным составом, то должна уверенно проходить команду из Нижнего Новгорода.
21 сентября, 18:00, стадион "Химик", Дзержинск
Главный судья: Лаша Верулидзе (Владикавказ)
Статистика личных встреч: не встречались
Котировки: 4.80 - 3.30 - 1.75
В рамках 1/16 финала кубка России пройдут две встречи между лидерами ФНЛ и РФПЛ. Первая из них состоится в Самаре. "Крылья Советов" очень активно борются за возвращение в элиту российского футбола. На данный момент подопечные Андрея Тихонова являются самой надежной командой первого дивизиона по игре в обороне - они пропустили лишь 6 мячей в 14 матчах, 3 из которых им забил "Оренбург". Помимо этого, у "Крыльев" отличная группа атаки, которая обеспечивает результативные и разгромные победы. Очевидно, что "Локомотиву" придется очень непросто, а мы ведь не забудем, что на своем поле самарский клуб играет еще более круто - 7 побед и 1 пропущенный гол тому явное доказательство.
Другое дело, что есть мнение о том, что для "Крыльев" более важным будет не кубковый матч, а предстоящее в воскресенье принципиальное сражение с "Енисеем". Именно этот клуб был предыдущим местом работы Андрея Тихонова, и после перехода тренера в Самару отношения между командами приобрели особый статус. У "Локомотива", впрочем, тоже есть причины, по которым он может пожертвовать кубком. Лига Европы и график игр через два дня на третий накапливают усталость, поэтому вполне резонно предположить, что Юрий Павлович Семин даст отдохнуть игрокам основы и выставить, скажем так, не самый основной состав.
21 сентября, 18:30, стадион "Металлург", Самара
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Статистика личных встреч: 48 +10 =10 -28 35:68
Котировки: 3.70 - 3.10 - 2.05
Трансляция матча:
Самый громкий футбольный проект нынешнего лета был близок к концу своего существования, но, вопреки всем разговорам, "Арарат" продолжает существовать и в четверг сыграет в кубке против хабаровского "СКА". Столично-армянский клуб мощным катком проходится по зоне "Центр" второго дивизиона. На данный момент у него нет ни одного поражения, и есть все шансы на то, чтобы пройти в 1/8 финала. Жеребьевка была благосклонна к "Арарату" и свела его с дебютантом Премьер-Лиги, который показывает хоть и достаточно неплохой футбол, но пока еще не представляет из себя целостного коллектива, полностью соответствующего статусу клуба высшего дивизиона российского футбола.
21 сентября, 19:00, стадион "имени Эдуарда Стрельцова", Москва
Главный судья: Дмитрий Недвижай (Ставрополь)
Статистика личных встреч: не встречались
Котировки: 2.70 - 3.10 - 2.60
В предыдущие сезоны "Факел" был одним из украшений ФНЛ, но в этом году воронежский клуб испытывает серьезные проблемы. На данный момент он находится в зоне прямого вылета в ПФЛ, и тренерскому штабу пока что не удается найти выход из кризисной ситуации. В последних двух матчах "воронежцы" не проигрывали, но это слишком маленький отрезок, чтобы делать глобальные выводы. Вот если получится выйти в 1/8 финала кубка, тогда уже можно о чем-то говорить. "Амкар" в определенной степени понимает нынешнее состояние "Факела", поскольку сам находится в нем. Дела у "пермяков" идут не лучшим образом, но победа в последнем туре Премьер-Лиги добавляет надежды на то, что подопечные Гаджиева выберутся из зоны вылета или хотя бы далеко зайдут в кубковом турнире.
21 сентября, 19:00, стадион "Центральный", Воронеж
Главный судья: Александр Борисов (Самара)
Статистика личных встреч: 7 +1 =3 -3 5:8
Котировки: 4.40 - 3.20 - 1.85
Завершится стадия 1/16 финала кубка России историческим матчем, которое представители Санкт-Петербурга именуют ленинградским дерби. "Динамо" и "Зенит" в современной истории играли между собой лишь однажды - семь лет назад также в кубке. Тогда более именитый питерский клуб был сильнее со счетом 3:1. Сейчас, конечно, "зенитовцы" тоже являются явными фаворитами, но подопечных Точилина не стоит списывать раньше времени. В нынешнем сезоне ФНЛ они показывают очень качественный футбол, результатом которого является текущее третье место в турнирной таблице. Вполне вероятно, что через год мы будем наблюдать дерби северной столицы уже на уровне Премьер-Лиги.
Примечательно, что предстоящая встреча состоится не на домашнем стадионе "Динамо", а на новенькой арене на Крестовском острове. Это решение вызвало много споров и обсуждений, но все участники матча в один голос заявляют о том, что это будет очень правильно. Что ж, и "динамовцев", и "зенитовцев" можно понять - одни получат уникальный шанс сыграть на столь крутом стадионе, вторые будут в полной мере чувствовать себя как дома.
21 сентября, 20:00, стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи)
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 1:3
Котировки: 14.50 - 5.70 - 1.20
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Луч-Энергия" – "Анжи"
В первой встрече в рамках 1/16 финала Кубка России сойдутся аутсайдеры своих лиг - "Луч-Энергия" и "Анжи". "Дальневосточники" давно живут без особой роскоши и стабильно находятся в нижней части турнирной таблицы ФНЛ. Интересно, что на выезде они побеждают чаще чем дома. Собственно говоря, во Владивостоке они не могут выиграть уже более двух месяцев. Махачкалинский клуб не стал лучше играть после смены тренера и позволяет себе слишком много вольностей при игре в обороне, но кубковый матч всегда является тем особенным случаем, когда команда может собраться и выдать все лучшее, на что она способна.
20 сентября, 12:00, стадион "Динамо", Владивосток
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск)
Статистика личных встреч: 10 +3 =2 -5 13:17
Котировки: 3.20 - 3.00 - 2.30
"Шинник" – "Урал"
В 3 часа дня по московскому времени состоится сразу несколько матчей, и один из них пройдет в Костромской области. Если вы не особо пристально следите за ФНЛ, то знайте, что "Шинник" свои домашние встречи проводит именно там - в поселке Караваево. Ярославская команда в нынешнем сезоне входит в число тех, кто активно поборется за участие в стыковых играх, поэтому есть вопрос - а будет ли она упираться в кубке? Ее нынешний соперник является крепким середняком Премьер-Лиги и после выхода в финал в прошлом розыгрыше кубкового турнира наверняка захочет как минимум повторить свой успех. Тем более что у "Урала" все для этого есть - хороший состав, достаточно сбалансированная игра, неплохие результаты и положительный эмоциональный фон.
20 сентября, 15:00, стадион "Урожай", Караваево
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров)
Статистика личных встреч: 15 +4 =5 -6 11:17
Котировки: 2.95 - 3.15 - 2.35
"Томь" – "Краснодар"
Первой парой, в которой намечается явный фаворит, становится "Томь" и "Краснодар". "Быки" несмотря на вылет из еврокубков находятся в хорошей форме, их лидеры вернулись в строй и уже активно помогают своему клубу. Другое дело, что в кубке Шалимов может выпустить не самый основной состав, но есть мнение, что и он должен быть сильнее подопечных Петракова. "Томичи" практически не изменились по сравнению с концовкой прошлого чемпионата - у них по-прежнему много молодежи, которая не всегда стабильна и имеет свойство допускать ошибки. На прошедших выходных "Томь" потерпела поражение от "Спартака-2", и Валерий Петраков очень жестко высказался по этому поводу: "Наша игра в обороне - тихий ужас. Сегодня второй тайм просто провалили. Я не узнал своих лидеров, они полностью выпали из игры. Возможно, будет какой-то разговор с руководством. Так продолжать нельзя".
20 сентября, 15:00, стадион "Труд", Томск
Главный судья: Игорь Федотов (Москва)
Статистика личных встреч: 9 +0 =3 -6 6:24
Котировки: 12.80 - 5.80 - 1.20
"Тамбов" - "Арсенал"
Один из самых сложных выездов достался тульскому "Арсеналу". Дело в том, что "Тамбов" в нынешнем розыгрыше ФНЛ абсолютно непобедим на своем поле. Команда Талалаева выиграла все семь встреч, забив при этом 18 голов и пропустив только 4. "Тамбовчане" зарекомендовали себя коллективом, который исповедует зрелищный и атакующий футбол, против которого непросто будет любому сопернику. Впрочем, подопечные Божовича в последнее время значительно улучшили свои результаты и вполне могут испортить настроение тамбовской публике. Интересно, что ранее "Арсенал" и "Тамбов" встречались только однажды - чуть более двух лет назад на стадии 1/32 финала кубка России "туляки" были биты в Тамбове со счетом 0:1.
20 сентября, 15:00, стадион "Спартак", Тамбов
Главный судья: Николай Волошин (Смоленск)
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 1:0
Котировки: 2.65 - 3.10 - 2.65
"Оренбург" – "Рубин"
После вылета из Премьер-Лиги "Оренбург" успел уволить уже не только Евдокимова, но и сменившего его Кецбая. С 17 августа "оренбуржцев" возглавляет Владимир Федотов, и, надо сказать, с его приходом дела у команды пошли в гору - одержано 5 побед (в том числе на стадии 1/32 финала кубка над "Соколом") в 7 матчах. При этом единственное поражение случилось в прошлые выходные, когда "Оренбург" дал осечку в Астрахани. "Рубин" в воскресенье также проиграл, но это обстоятельство делает предстоящую встречу лишь интереснее. Наверняка обе команды захотят сыграть злее и агрессивнее, чтобы вернуться на победные рельсы и пройти в следующую стадию турнира. Курбан Бердыев, кстати говоря, пообещал, что не выставит дублирующий состав. По словам тренера, на поле выйдут основные игроки и те, кто играл чуть меньше.
20 сентября, 15:00, стадион "Газовик", Оренбург
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Статистика личных встреч: 2 +0 =2 -0 1:1
Котировки: 3.70 - 3.15 - 2.05
Трансляция матча:
"Авангард" – ЦСКА
Гончаренко свои планы относительно стартового состава в явном виде не раскрывал, но все становится понятно по списку игроков, взятых им на выезд в Курск - в условиях высокой нагрузки и плотного графика шанс проявить себя получит "армейская" молодежь. Благо, в соперниках у ЦСКА далеко не лидер ФНЛ. Курский "Авангард" еще в прошлом сезоне играл в ПФЛ и сейчас пока только закрепляется в более статусной лиге. Тем не менее, недавно назначенный на должность главного тренера курского клуба Хасанби Биджиев заявил, что его команда будет биться изо всех сил и очень хочет пройти дальше.
20 сентября, 17:00, стадион "Трудовые резервы", Курск
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск)
Статистика личных встреч: не встречались
Котировки: 7.40 - 4.10 - 1.42
Трансляция матча:
"Тюмень" – "Тосно"
"Тюмень" в нынешнем сезоне затеяла серьезную проверку на прочность нервных систем своих болельщиков. Потеряв своих лидеров, клуб оказался неспособным бороться за что-то большее чем за выживание. На данный момент "тюменцы" идут в зоне прямого вылета, но стоит отметить, что в трех последних домашних матчах они не проигрывали. Это обстоятельство может добавить надежды в сердца фанатов. Тем не менее, еще недавно игравший с "Тюменью" в одной лиге "Тосно" едет на этот выезд в статусе фаворита. И дело даже не в том, что "тосненцы" лихо отыгрались во встрече со "Спартаком" или ранее обыграли на выезде "Локомотив" - команда Парфенова сильнее по исполнителям и оставляет своей игрой более приятное впечатление.
20 сентября, 17:00, стадион "Геолог", Тюмень
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Статистика личных встреч: 6 +3 =1 -2 10:8
Котировки: 3.90 - 3.20 - 1.95
"Волгарь" - "Ростов"
В Астрахани встретятся команды, которые занимают в своих лигах пятые места. Эта позиция в турнирной таблице наглядно показывает, насколько крепкими являются оба коллектива. И "Волгарь", и "Ростов" предпочитают играть в более закрытый футбол, а потому велика вероятность того, что много голов в их очной встрече мы не увидим. Букмекеры считают, что клуб Премьер-Лиги имеет более предпочтительные шансы на победу, однако не стоит забывать, что "астраханцы" на своем поле всегда действуют с максимальной отдачей и концентрацией. В этом сезоне в домашних матчах они пропустили лишь три мяча и проиграли лишь однажды. Другое дело, что "Ростов" сейчас изменился и большинство своих очков в Премьер-Лиге набирает именно на выезде. В общем говоря, за встречей в Астрахани будет очень интересно посмотреть.
20 сентября, 18:00, стадион "Центральный", Астрахань
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:2
Котировки: 4.30 - 3.25 - 1.85
"Спартак" Нальчик – "Динамо" Москва
На стадии 1/16 финала кубка России на этот раз будет всего лишь 2 представителя ПФЛ. Первым из них в борьбу вступит "Спартак" из Нальчика, который на прошлой неделе остался без главного тренера. Возглавлявший клуб Хасанби Биджиев вместе со своим помощником Игорем Чугайновым ушел в курский "Авангард", и на данный момент нет никакой информации о том, кто будет тренировать "спартаковцев" в дальнейшем. Впрочем, в любом случае "Динамо" едет в Кабардино-Балкарию в роли фаворита. Само собой, допустимо, что Калитвинцев выставит не самый основной состав, но даже дубль или молодежь клуба Премьер-Лиги должна быть сильнее клуба из второго дивизиона.
20 сентября, 18:30, стадион "Спартак", Нальчик
Главный судья: Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Статистика личных встреч: 16 +5 =1 -10 17:21
Котировки: 7.50 - 4.25 - 1.40
"Кубань" – "Спартак" Москва
Самая интересная встреча среды, безусловно, пройдет в Краснодаре. Вокруг "Спартака" активно ходят слухе о "сливе" тренера игроками, о плохой атмосфере внутри команды, о потере контроля над ситуацией со стороны Карреры. Конечно, все это идет от результатов, которые показывает действующий чемпион страны. "Красно-белые" по-прежнему остаются без выездных побед, по-прежнему испытывают трудности при игре в обороне. Плюс к этому ситуацию усугубляют травмы, которых становится все больше. Мельгарехо, Давыдов, Зобнин, Тимофеев, Зе Луиш, Глушаков, Тигиев - такое количество игроков в лазарете, по сути, даже не позволит провести ротацию в предстоящей кубковой встрече.
Тем не менее, "Кубань" нынче не столь грозный соперник, чтобы "Спартаку" всерьез стоило опасаться насчет вылета из кубка. В краснодарском клубе хватает своих проблем, которые связаны не только с какими-то игровыми моментами, но и с финансовыми. Если отбросить выигранную по пенальти кубковую игру против "Армавира", то "кубанцы" не могут победить на протяжении шести последних матчей. При этом подопечные Калешина крайне ненадежны в обороне и очень много пропускают. Впрочем, главный тренер "Кубани" призывает не бояться "Спартака" и придерживаться собственного стиля.
20 сентября, 19:00, стадион "Кубань", Крaснодар
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров)
Статистика личных встреч: 24 +6 =11 -7 31:43
Котировки: 5.10 - 3.55 - 1.65
Трансляция матча:
"Енисей" – "Ахмат"
После выезда в Хабаровск "Ахмат" ждет не менее сложный, хотя и чуть более близкий визит в Красноярск. Не имеющей пока еще целостной игры и периодически допускающей провалы команде Кононова предстоит сразиться с отлично обученной и слаженно действующей командой Аленичева. "Енисей" абсолютно заслуженно идет на первом месте в ФНЛ и попробует далеко зайти в кубке России. "Красноярцы" на данный момент свои домашние встречи проводят в манеже, и пока что никто не смог увезти оттуда хотя бы ничью. Возможно, "Ахмат" станет первым, кто огорчит местную публику, но для этого придется очень хорошо постараться.
21 сентября, 15:00, манеж "Футбол-Арена Енисей", Красноярск
Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск)
Статистика личных встреч: 2 +0 =0 -2 1:5
Котировки: 3.15 - 3.05 - 2.30
Трансляция матча:
"Олимпиец" - "Уфа"
Безвыигрышная серия "Уфы" прилично затянулась. Поражение от "Зенита" стало шестым матчем в этом неудачном ряду. Неплохой шанс прервать черную полосу будет у подопечных Семака в кубковой встрече. "Олимпиец" обосновался на последней строчке в ФНЛ и не представляет из себя особо грозной силы. Собственно говоря, единственной его победой за последние полтора месяца является успех в матче против владимирского "Торпедо" в рамках 1/32 финала кубка России. Если "Уфа" сыграет основным составом, то должна уверенно проходить команду из Нижнего Новгорода.
21 сентября, 18:00, стадион "Химик", Дзержинск
Главный судья: Лаша Верулидзе (Владикавказ)
Статистика личных встреч: не встречались
Котировки: 4.80 - 3.30 - 1.75
"Крылья Советов" – "Локомотив"
В рамках 1/16 финала кубка России пройдут две встречи между лидерами ФНЛ и РФПЛ. Первая из них состоится в Самаре. "Крылья Советов" очень активно борются за возвращение в элиту российского футбола. На данный момент подопечные Андрея Тихонова являются самой надежной командой первого дивизиона по игре в обороне - они пропустили лишь 6 мячей в 14 матчах, 3 из которых им забил "Оренбург". Помимо этого, у "Крыльев" отличная группа атаки, которая обеспечивает результативные и разгромные победы. Очевидно, что "Локомотиву" придется очень непросто, а мы ведь не забудем, что на своем поле самарский клуб играет еще более круто - 7 побед и 1 пропущенный гол тому явное доказательство.
Другое дело, что есть мнение о том, что для "Крыльев" более важным будет не кубковый матч, а предстоящее в воскресенье принципиальное сражение с "Енисеем". Именно этот клуб был предыдущим местом работы Андрея Тихонова, и после перехода тренера в Самару отношения между командами приобрели особый статус. У "Локомотива", впрочем, тоже есть причины, по которым он может пожертвовать кубком. Лига Европы и график игр через два дня на третий накапливают усталость, поэтому вполне резонно предположить, что Юрий Павлович Семин даст отдохнуть игрокам основы и выставить, скажем так, не самый основной состав.
21 сентября, 18:30, стадион "Металлург", Самара
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Статистика личных встреч: 48 +10 =10 -28 35:68
Котировки: 3.70 - 3.10 - 2.05
Трансляция матча:
"Арарат" – "СКА-Хабаровск"
Самый громкий футбольный проект нынешнего лета был близок к концу своего существования, но, вопреки всем разговорам, "Арарат" продолжает существовать и в четверг сыграет в кубке против хабаровского "СКА". Столично-армянский клуб мощным катком проходится по зоне "Центр" второго дивизиона. На данный момент у него нет ни одного поражения, и есть все шансы на то, чтобы пройти в 1/8 финала. Жеребьевка была благосклонна к "Арарату" и свела его с дебютантом Премьер-Лиги, который показывает хоть и достаточно неплохой футбол, но пока еще не представляет из себя целостного коллектива, полностью соответствующего статусу клуба высшего дивизиона российского футбола.
21 сентября, 19:00, стадион "имени Эдуарда Стрельцова", Москва
Главный судья: Дмитрий Недвижай (Ставрополь)
Статистика личных встреч: не встречались
Котировки: 2.70 - 3.10 - 2.60
"Факел" – "Амкар"
В предыдущие сезоны "Факел" был одним из украшений ФНЛ, но в этом году воронежский клуб испытывает серьезные проблемы. На данный момент он находится в зоне прямого вылета в ПФЛ, и тренерскому штабу пока что не удается найти выход из кризисной ситуации. В последних двух матчах "воронежцы" не проигрывали, но это слишком маленький отрезок, чтобы делать глобальные выводы. Вот если получится выйти в 1/8 финала кубка, тогда уже можно о чем-то говорить. "Амкар" в определенной степени понимает нынешнее состояние "Факела", поскольку сам находится в нем. Дела у "пермяков" идут не лучшим образом, но победа в последнем туре Премьер-Лиги добавляет надежды на то, что подопечные Гаджиева выберутся из зоны вылета или хотя бы далеко зайдут в кубковом турнире.
21 сентября, 19:00, стадион "Центральный", Воронеж
Главный судья: Александр Борисов (Самара)
Статистика личных встреч: 7 +1 =3 -3 5:8
Котировки: 4.40 - 3.20 - 1.85
"Динамо" Санкт-Петербург - "Зенит"
Завершится стадия 1/16 финала кубка России историческим матчем, которое представители Санкт-Петербурга именуют ленинградским дерби. "Динамо" и "Зенит" в современной истории играли между собой лишь однажды - семь лет назад также в кубке. Тогда более именитый питерский клуб был сильнее со счетом 3:1. Сейчас, конечно, "зенитовцы" тоже являются явными фаворитами, но подопечных Точилина не стоит списывать раньше времени. В нынешнем сезоне ФНЛ они показывают очень качественный футбол, результатом которого является текущее третье место в турнирной таблице. Вполне вероятно, что через год мы будем наблюдать дерби северной столицы уже на уровне Премьер-Лиги.
Примечательно, что предстоящая встреча состоится не на домашнем стадионе "Динамо", а на новенькой арене на Крестовском острове. Это решение вызвало много споров и обсуждений, но все участники матча в один голос заявляют о том, что это будет очень правильно. Что ж, и "динамовцев", и "зенитовцев" можно понять - одни получат уникальный шанс сыграть на столь крутом стадионе, вторые будут в полной мере чувствовать себя как дома.
21 сентября, 20:00, стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи)
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 1:3
Котировки: 14.50 - 5.70 - 1.20
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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