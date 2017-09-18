Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
21:16
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
20:29
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
20:07
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
17:54
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
"Зенит" забил три безответных мяча "Уфе"
В матче 10-го тура чемпионата России "Зенит" разгромил "Уфу".
Чемпионат России
10 тур
"Зенит" - "Уфа" 3:0
Голы: Дриусси, 9, Кришито, 22 (пен), Кокорин, 77.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Нобоа (Капленко, 83), Ерохин, Краневиттер (Паредес, 86), Дзюба, Дриусси (Ригони, 63), Кокорин.
"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Салатич, 75), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Ванек, 63), Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).
Предупреждения: Пауревич, 83.
Чемпионат России
10 тур
"Зенит" - "Уфа" 3:0
Голы: Дриусси, 9, Кришито, 22 (пен), Кокорин, 77.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Нобоа (Капленко, 83), Ерохин, Краневиттер (Паредес, 86), Дзюба, Дриусси (Ригони, 63), Кокорин.
"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Салатич, 75), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Ванек, 63), Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).
Предупреждения: Пауревич, 83.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.