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"Зенит" забил три безответных мяча "Уфе"

В матче 10-го тура чемпионата России "Зенит" разгромил "Уфу".

Чемпионат России

10 тур

"Зенит" - "Уфа" 3:0

Голы: Дриусси, 9, Кришито, 22 (пен), Кокорин, 77.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Нобоа (Капленко, 83), Ерохин, Краневиттер (Паредес, 86), Дзюба, Дриусси (Ригони, 63), Кокорин.

"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Салатич, 75), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Ванек, 63), Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).

Предупреждения: Пауревич, 83.
Теги: Зенит Уфа
Сегодня, 21:52
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№13 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Очень доволен игрой команды. Красивый, быстрый, комбинационный, результативный футбол. Маммана, Кран и Нобоа - лучшие в матче. Дзюба неплохо сыграл,что не может не радовать. Ну и Кокос пополнил копилку.
Все молодцы,всех с победой!
Регистрация: 19.03.2010
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Отличный матч, временами команда смотрелась блестяще, когда включала скорости, соперник просто был задавлен.
Кока звезда, без всяких НО!
Маманна красавец!
Дзюба набирает.
Всех, в части касающейся, с великолепной победой!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С Победой! На такой "футбольной скорости" можно и в Европу!
Регистрация: 15.12.2013
№10 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Первые 25 минутбыли просто отличными. Дальше играли на классе и особо не рвали жопу.
Очень нравится как Манчини использует глубину состава и дает поиграть всем.
Регистрация: 25.12.2016
№9 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:58) #
  • +1
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online

Цитата: DIMANAJ
Зачетный тренировочный матч сгоняли,

Ну настраиваются все только на Спартак...начиная с Зенита (5:1) и заканчивая Тосно (2:2)


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре,хотя пенальти левый,кстати бомжи запомните этот момент,чтобы потом не писать про то что нас судьи тащили в прошлом сезоне,это вам на заметку.Надеюсь на быков,Смолов покажет кокоше кто истинный бомбардир.
Регистрация: 12.02.2013
№7 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 21:57) #
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online

Похоже Манчини нащупал оптимальную схему и максимально производительный состав. Последние две игры ну просто очень мощно сыграли.


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№6 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 21:56) #
  • +2
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online

С победой на классе.Первый гол шикарен.
Регистрация: 24.10.2012
№5 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 21:56) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Прилично сыграли, молодцы!


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№4 Написал: алексей_2 (Сегодня, 21:56) #
  • -4
  •  (6)
online

Skyline,
да кому вы бакланы нужны???
Регистрация: 4.08.2016
№3 Написал: DIMANAJ Саров (Сегодня, 21:55) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зачетный тренировочный матч сгоняли, башкиры сразу лапки кверху.
Регистрация: 30.06.2012
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:54) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
по игре. с пендалем косяк бокового. у уфы не было шансов. хейтеры идут лесом


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:54) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Отличная ИГРА и победа!Всех с праздником!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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