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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
В отрыв! "Зенит" разгромил "Уфу"
В заключительном матче 10 тура сошлись "Зенит" и "Уфа", это была первая встреча Сергея Семака против своего бывшего клуба. И, как полагается, первый блин вышел комом - хозяева оказались сильнее. Исход игры решили точные удары Дриусси, Кришито и Кокорина. Rusfootball.info рассказывает о противостоянии, благодаря которому сине-бело-голубые закрепились на первом месте в турнирной таблице.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Нобоа (Капленко, 83), Ерохин, Краневиттер (Паредес, 86), Дзюба, Дриусси (Ригони, 63), Кокорин.
"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Салатич, 75), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Ванек, 63), Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).
Предупреждения: Пауревич, 83, Игбун, 90.
На дворе середина середина сентября, а потому клубам, представляющим Россию в еврокубках, становится все тяжелее и матчи через три дня становятся нормой. Но "Зенит" знал, на что идет, и знатно пошумел в трансферное окно, набрав два полноценных состава. По сравнению с матчем против "Вардара", где "спаситель нации" Кокорин позволил отличиться даже Дзюбе и другому форварду Ригони, Манчини произвел 3 изменения: вместо Мевли, Кузяева и Полоза на поле вышли Смольников, Ерохин и Дриусси. Что касается Дзюбы, то он появился в старте (в рамках чемпионата) впервые с июля.
Кроме того, не стоит забывать, что в последних двух турах чемпионата"Зенит" не смог не только победить, но и забить хотя бы один гол. Только в страшном сне можно было бы представить, что "Уфа" будет действовать в открытую, потому ожидалась тяжелая игра, где фаворит большими силами будет взламывать оборонительные порядки соперников. А защищаться "куницы" умеет ничуть не хуже тех же "Ростова" и "Динамо", хотя в последнее время и испытывает с этим аспектом некоторые проблемы.
"Уфа" хоть и находится не в самом лучшем положении (5 матчей без побед), но зарекомендовала себя той командой, с которой никому просто не бывает. Тем более, стабильно раз в сезоне "горожане" отбирают очки у питерцев, хоть и не выигрывали еще ни разу в истории. Команда Сергея Семака (для него, Александра Низелика и Ивана Облякова эта встреча имела принципиальное значение) находится в 3 очках от зоны вылета, но в ближайшее время ситуация может только усложниться. Там такой календарь, что живые позавидуют мертвым - ЦСКА, "Локомотив", "Рубин", "Спартак" с небольшими перерывами на "СКА" и "Арсенал". То есть, пора браться за дело прямо сейчас. По сравнению с игрой против «Краснодара» Семак также произвел три перестановки: вернулся в строй Йокич, в центре защиты вновь появился Табидзе, вследствие чего Пауревич передвинулся на свою привычную позицию, а Сысуева сменил Фатаи, который до сих пор не открыл счет своим голам в этом сезоне.
Перед матчем питерский клуб установил у стадиона указатели в виде бакланов. Возможно, они предназначались и для гостей, потому что они не так часто появлялись на чужой половине поля. А вот «Зенит» первый серьезный момент создал уже по истечении пяти минут – Дзюба атаковал ворота Беленова из штрафной, но Александр успел сложиться. Вскоре пришел и гол, который организовала аргентинская связка Краневиттер-Дриусси (думается, не в последний раз): первый выдал изумительный пас мимо всех игроков «Уфы», а второй отклеился от Живоглядова и уверенно поразил ворота, уже второй матч подряд забивают из-под Дмитрия, который, все же не является центральным защитником.
Хозяева после открытия счета напор не сбавили, а вот уфимцы в атаке выглядели инертными. Показалось, что единственный план состоял в том, чтобы отстоять нулевую ничью. Между тем, в ворота Беленова влетел и второй мяч, причем, весьма неоднозначным образом. Последовала подача с углового, далее сыграл Засеев, мяч, казалось, вылетел за лицевую, но затем игрок «Зенита» нанес удар в сторону футболистов «Уфы», а Боян Йокич попытался закрыть лицо руками (Дмитрий Мусэрский оценил бы блок боснийца). Итог – пенальти, который уверенно реализовал Кришито. Представители судейского корпуса уточнили, что игра рукой у Засеева была зафиксирована еще до того, как мяч вылетел за лицевую. Очень спорная ситуация.
Гости, разозленные несправедливостью жизни, поняв, что им точно нечего терять, отправились на чужую половину поля, что выглядело в меру отчаянным поступком. Тем не менее, до свистка судьи на перерыв уфимцы даже создали первый опасный момент – Обляков выстрелил издали, но Лунев, впервые вышедший на поле против «Уфы», показал, что он готов к редким выпадам соперника. Но надолго «горожан» не хватило, и «Зенит» вновь завладел инициативой. В концовке тайма Иванович мог сделать счет разгромным, но тогда второй тайм был бы совсем уж бессмысленным.
Получив в перерыве наставления от Семака, может быть, и не только их, уфимцы с первых секунд второго тайма отправились в атаку, но бросались в глаза проблемы гостей с первым пасом, причем, не только с последним – «горожане» ошибались и в простых ситуациях. Но все же какие-никакие моменты у ворот Лунева все-таки возникали. Так, Пауревич бил с лета из центра штрафной, Маммана накрыл удар.
Получив в перерыве наставления от Семака, может быть, и не только их, уфимцы с первых секунд второго тайма отправились в атаку, но бросались в глаза проблемы гостей с первым пасом, причем, не только с последним – «горожане» ошибались и в простых ситуациях. Но все же какие-никакие моменты у ворот Лунева все-таки возникали. Так, Пауревич бил с лета из центра штрафной, Маммана накрыл удар.
Произведенные гостями замены не сказались на положении дел, «Зенит» был гораздо ближе к тому, чтобы забить еще и, сделал это. Разгром оформил Александр Кокорин, который просто расстрелял ворота Беленова после паса Нобоа. Зато за «Уфу» дебютировал Веролюб Салатич, перешедший из швейцарского чемпионата в статусе свободного агента – в полку необычных фамилий в РФПЛ прибыло. А вот за «Зенит» впервые вышел 18-летний Кирилл Капленко, имеющий белорусское гражданство. Идеальная ситуация, чтобы выпустить на поле молодежь.
Победив, петербуржцы, к тому же, закрепились на первом месте, так как "Локомотив" свой матч проиграл. Дальше по расписанию кубок. И если "Зениту" никуда ехать не придется, ибо "Динамо" тоже из культурной столицы, то "Уфа" отправится в Нижний Новгород к дебютанту ФНЛ "Олимпийцу".
Иван Уральский. Rusfootball.info
Чемпионат России
10 тур
"Зенит" - "Уфа" 3:0
Голы: Дриусси, 9, Кришито, 22 (пен), Кокорин, 77.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Маммана, Кришито, Смольников, Нобоа (Капленко, 83), Ерохин, Краневиттер (Паредес, 86), Дзюба, Дриусси (Ригони, 63), Кокорин.
"Уфа": Беленов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Салатич, 75), Стоцкий, Пауревич, Обляков (Ванек, 63), Игбун, Фатаи (Сысуев, 72).
Предупреждения: Пауревич, 83, Игбун, 90.
На дворе середина середина сентября, а потому клубам, представляющим Россию в еврокубках, становится все тяжелее и матчи через три дня становятся нормой. Но "Зенит" знал, на что идет, и знатно пошумел в трансферное окно, набрав два полноценных состава. По сравнению с матчем против "Вардара", где "спаситель нации" Кокорин позволил отличиться даже Дзюбе и другому форварду Ригони, Манчини произвел 3 изменения: вместо Мевли, Кузяева и Полоза на поле вышли Смольников, Ерохин и Дриусси. Что касается Дзюбы, то он появился в старте (в рамках чемпионата) впервые с июля.
Кроме того, не стоит забывать, что в последних двух турах чемпионата"Зенит" не смог не только победить, но и забить хотя бы один гол. Только в страшном сне можно было бы представить, что "Уфа" будет действовать в открытую, потому ожидалась тяжелая игра, где фаворит большими силами будет взламывать оборонительные порядки соперников. А защищаться "куницы" умеет ничуть не хуже тех же "Ростова" и "Динамо", хотя в последнее время и испытывает с этим аспектом некоторые проблемы.
"Уфа" хоть и находится не в самом лучшем положении (5 матчей без побед), но зарекомендовала себя той командой, с которой никому просто не бывает. Тем более, стабильно раз в сезоне "горожане" отбирают очки у питерцев, хоть и не выигрывали еще ни разу в истории. Команда Сергея Семака (для него, Александра Низелика и Ивана Облякова эта встреча имела принципиальное значение) находится в 3 очках от зоны вылета, но в ближайшее время ситуация может только усложниться. Там такой календарь, что живые позавидуют мертвым - ЦСКА, "Локомотив", "Рубин", "Спартак" с небольшими перерывами на "СКА" и "Арсенал". То есть, пора браться за дело прямо сейчас. По сравнению с игрой против «Краснодара» Семак также произвел три перестановки: вернулся в строй Йокич, в центре защиты вновь появился Табидзе, вследствие чего Пауревич передвинулся на свою привычную позицию, а Сысуева сменил Фатаи, который до сих пор не открыл счет своим голам в этом сезоне.
Перед матчем питерский клуб установил у стадиона указатели в виде бакланов. Возможно, они предназначались и для гостей, потому что они не так часто появлялись на чужой половине поля. А вот «Зенит» первый серьезный момент создал уже по истечении пяти минут – Дзюба атаковал ворота Беленова из штрафной, но Александр успел сложиться. Вскоре пришел и гол, который организовала аргентинская связка Краневиттер-Дриусси (думается, не в последний раз): первый выдал изумительный пас мимо всех игроков «Уфы», а второй отклеился от Живоглядова и уверенно поразил ворота, уже второй матч подряд забивают из-под Дмитрия, который, все же не является центральным защитником.
Хозяева после открытия счета напор не сбавили, а вот уфимцы в атаке выглядели инертными. Показалось, что единственный план состоял в том, чтобы отстоять нулевую ничью. Между тем, в ворота Беленова влетел и второй мяч, причем, весьма неоднозначным образом. Последовала подача с углового, далее сыграл Засеев, мяч, казалось, вылетел за лицевую, но затем игрок «Зенита» нанес удар в сторону футболистов «Уфы», а Боян Йокич попытался закрыть лицо руками (Дмитрий Мусэрский оценил бы блок боснийца). Итог – пенальти, который уверенно реализовал Кришито. Представители судейского корпуса уточнили, что игра рукой у Засеева была зафиксирована еще до того, как мяч вылетел за лицевую. Очень спорная ситуация.
Гости, разозленные несправедливостью жизни, поняв, что им точно нечего терять, отправились на чужую половину поля, что выглядело в меру отчаянным поступком. Тем не менее, до свистка судьи на перерыв уфимцы даже создали первый опасный момент – Обляков выстрелил издали, но Лунев, впервые вышедший на поле против «Уфы», показал, что он готов к редким выпадам соперника. Но надолго «горожан» не хватило, и «Зенит» вновь завладел инициативой. В концовке тайма Иванович мог сделать счет разгромным, но тогда второй тайм был бы совсем уж бессмысленным.
Получив в перерыве наставления от Семака, может быть, и не только их, уфимцы с первых секунд второго тайма отправились в атаку, но бросались в глаза проблемы гостей с первым пасом, причем, не только с последним – «горожане» ошибались и в простых ситуациях. Но все же какие-никакие моменты у ворот Лунева все-таки возникали. Так, Пауревич бил с лета из центра штрафной, Маммана накрыл удар.
Получив в перерыве наставления от Семака, может быть, и не только их, уфимцы с первых секунд второго тайма отправились в атаку, но бросались в глаза проблемы гостей с первым пасом, причем, не только с последним – «горожане» ошибались и в простых ситуациях. Но все же какие-никакие моменты у ворот Лунева все-таки возникали. Так, Пауревич бил с лета из центра штрафной, Маммана накрыл удар.
Произведенные гостями замены не сказались на положении дел, «Зенит» был гораздо ближе к тому, чтобы забить еще и, сделал это. Разгром оформил Александр Кокорин, который просто расстрелял ворота Беленова после паса Нобоа. Зато за «Уфу» дебютировал Веролюб Салатич, перешедший из швейцарского чемпионата в статусе свободного агента – в полку необычных фамилий в РФПЛ прибыло. А вот за «Зенит» впервые вышел 18-летний Кирилл Капленко, имеющий белорусское гражданство. Идеальная ситуация, чтобы выпустить на поле молодежь.
Победив, петербуржцы, к тому же, закрепились на первом месте, так как "Локомотив" свой матч проиграл. Дальше по расписанию кубок. И если "Зениту" никуда ехать не придется, ибо "Динамо" тоже из культурной столицы, то "Уфа" отправится в Нижний Новгород к дебютанту ФНЛ "Олимпийцу".
Иван Уральский. Rusfootball.info
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