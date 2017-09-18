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Александр Кокорин: по мне, гол Дзюбы чистый. Артём очень хотел забить (видео)

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от разгромной победы над «Уфой» (3:0) и прокомментировал незасчитанный гол Артёма Дзюбы.



– Удивила ли чем-то «Уфа»?

– К сожалению, у них сегодня не получилось. Быстрые голы их смутили, они перестали играть.

– Во 2-м тайме немножко подсели или показалось?

– Подсели, потому что игра получалась. У «Уфа» особо не было подходов, только какая-то борьба, которую мы позволили из-за расслабленности. Берегли силы.

– Что скажете по моменту с Дзюбой?

– По мне, чистый гол был. Просто Дзюба большой форвард, может, корпусом как-то подвинул игрока. Но лучше видео посмотреть.

– Артём расстроился?

– Да, он очень хотел забить. В следующий раз забьёт.

– Каково вам в роли лучшего бомбардира?

– Да мне вообще отлично: мы выигрываем, я забиваю.

– В чем ваш секрет?

– Секрет ни в чём, – передаёт слова Кокорина Rusfootball.info.
Теги: Кокорин Дзюба Зенит Rвидео
Вчера, 22:47
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(2)
№3 Написал: yuri спб (Вчера, 23:52) #
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Цитата: Blessing
Мы уже начали привыкать, что нам не засчитывают чистые голы.

И даже. все пофиг. . Свято.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Didi Питер (Вчера, 23:22) #
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  •  (5)

Лучше бы пеналь не ставили, а этот гол засчитали - Дзюба классно забил. Обидно.
Регистрация: 6.12.2008
№1 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:04) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Мы уже начали привыкать, что нам не засчитывают чистые голы. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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