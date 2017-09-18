Кристиан Нобоа: Самое главное, что сзади у нас ноль, и очень хорошо, что мы много забиваем (видео)

После разгрома "Уфы" на вопросы журналистов ответил полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа.передает детали беседы в микст-зоне.- Мы играли в хороший футбол. Самое главное, что сзади у нас сегодня ноль. Мы играли в хороший футбол и забили три гола. Очень хорошо, что мы много забиваем - в Лиге Европы 5 голов, сегодня 3.- Не-не. Счет, да, 3:0, но было очень сложно. У них хорошая оборона, компактная. Семак очень силен в тактике, у него очень хорошая команда.- Я видел, что нет аута. Я не видел еще видео. Возможно, мяч вышел. Я могу сказать, что не было аута.- Нет, здесь нет проблем. В "Зените" много хороших футболистов. Мы одинаково играем очень хорошо. Мы показываем себя на тренировках, а тренер смотрит, кто лучше.- Нет, я не знаю, что будет. У нас есть Паредес, Краневиттер, Ерохин, Кузяев - все очень хорошие, очень качественные футболисты, поэтому хорошо для тренера, что у него есть из кого выбрать. Я стараюсь показать, что я тоже здесь. Посмотрим, как будет дальше.- Да, он молодой. Он на тренировках хорошо себя показывает, поэтому тренер его выпустил не просто так.- Нет, нет. Я не думаю об этом. Если я здесь, то я должен быть головой здесь, а дальше посмотрим.- Погода не очень сегодня, но хорошо то, что крыша закрывается.- Осталось играть еще 20 игр, поэтому нам надо сыграть хорошо наши игры, и тогда мы посмотрим.- Да, мы знаем, что "Динамо" - самая старая команда в городе. Мы понимаем, что будет тяжелая игра. "Зенит" хочет выиграть.Источник: