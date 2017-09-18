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Кристиан Нобоа: Самое главное, что сзади у нас ноль, и очень хорошо, что мы много забиваем (видео)

После разгрома "Уфы" на вопросы журналистов ответил полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа. Rusfootball.info передает детали беседы в микст-зоне.



- Насколько легкой получилась сегодняшняя игра для вас?

- Мы играли в хороший футбол. Самое главное, что сзади у нас сегодня ноль. Мы играли в хороший футбол и забили три гола. Очень хорошо, что мы много забиваем - в Лиге Европы 5 голов, сегодня 3.

- Показалось, что "Зенит" сегодня очень легко добился результата.

- Не-не. Счет, да, 3:0, но было очень сложно. У них хорошая оборона, компактная. Семак очень силен в тактике, у него очень хорошая команда.

- Когда вы подавали угловой, после которого был назначен пенальти, вам не показалось, что мяч пересек линию поля?

- Я видел, что нет аута. Я не видел еще видео. Возможно, мяч вышел. Я могу сказать, что не было аута.

- У "Зенита" в очередной раз были изменения в составе. Какое-то время пришлось потратить на то, чтобы сыграться?

- Нет, здесь нет проблем. В "Зените" много хороших футболистов. Мы одинаково играем очень хорошо. Мы показываем себя на тренировках, а тренер смотрит, кто лучше.

- Вы не удивлены, что сейчас выходите два матча в основе, а до этого не играли практически?

- Нет, я не знаю, что будет. У нас есть Паредес, Краневиттер, Ерохин, Кузяев - все очень хорошие, очень качественные футболисты, поэтому хорошо для тренера, что у него есть из кого выбрать. Я стараюсь показать, что я тоже здесь. Посмотрим, как будет дальше.

- Теперь еще на замену вышел молодой Капленко, еще один конкурент.

- Да, он молодой. Он на тренировках хорошо себя показывает, поэтому тренер его выпустил не просто так.

- Ваша жена говорила, что вам однажды надо вернуться в Казань. Сейчас не возникало таких мыслей?

- Нет, нет. Я не думаю об этом. Если я здесь, то я должен быть головой здесь, а дальше посмотрим.

- В начале дня у вас были мысли, что хорошо, что у "Зенита" стадион с крышей?

- Погода не очень сегодня, но хорошо то, что крыша закрывается.

- Поражение "Локомотива" - хорошая новость?

- Осталось играть еще 20 игр, поэтому нам надо сыграть хорошо наши игры, и тогда мы посмотрим.

- Впереди дерби с "Динамо". Понимаете, какую значимость оно имеет для города?

- Да, мы знаем, что "Динамо" - самая старая команда в городе. Мы понимаем, что будет тяжелая игра. "Зенит" хочет выиграть.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Зенит Уфа Нобоа Rвидео
Вчера, 22:51
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8
(1)
№8 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:27) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Паредесы задумались

это пять! wink


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: interested (Вчера, 23:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
он и с пасом, и с ударом...просто робеет пока в Большом Клубе.
Манчини, походу, человек жесткий, и тренер без любимчиков. Играть будут лучшие, независимо от цены.

Насчёт "робеет" - в точку. Это своего рода приговор.
Регистрация: 18.10.2013
№6 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 23:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing

Это к вопросу о конкуренции, здоровой конкуренции. После Вардара, где отлично сыграли по реализации лавочники, сегодня вышли в основе. Паредесы задумались, значит надо сыграть еще лучше. Манчини молодец, всем даёт играть, я уже и не знаю, кто у нас основной состав, и кого выпустит на важнейший матч, типа Краснодара, ЦСКА....??
Это и здорово, жить в ощущениях чего-то еще лучшего!!

именно так,дружище,все в елочку!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№5 Написал: vladdd KLD (Вчера, 23:11) #
  • +4
  •  (4)
online

Вторая игра на отлично у Нобоа. Вся пятерка центрбеков хороша. Главное давать всем играть, чувствовать принадлежность, нужность команде.
Регистрация: 5.05.2009
№4 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:09) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Манчини, походу, человек жесткий, и тренер без любимчиков. Играть будут лучшие, независимо от цены.

Это к вопросу о конкуренции, здоровой конкуренции. После Вардара, где отлично сыграли по реализации лавочники, сегодня вышли в основе. Паредесы задумались, значит надо сыграть еще лучше. Манчини молодец, всем даёт играть, я уже и не знаю, кто у нас основной состав, и кого выпустит на важнейший матч, типа Краснодара, ЦСКА....??
Это и здорово, жить в ожиданиях чего-то еще лучшего!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:03) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: werty1001
А Нобоа вроде ничего так, с пасом.

он и с пасом, и с ударом...просто робеет пока в Большом Клубе.
Манчини, походу, человек жесткий, и тренер без любимчиков. Играть будут лучшие, независимо от цены.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Вчера, 22:57) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А Нобоа вроде ничего так, с пасом.
Регистрация: 7.06.2007
№1 Написал: Black Fox (Вчера, 22:54) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, мы знаем, что "Динамо" - самая старая команда в городе.

Поясните Кристиану, что нынешнее Динамо к тому не имеет никакого отношения


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
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