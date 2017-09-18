Дмитрий Живоглядов: не ушёл ли мяч перед пенальти? А чего сейчас об этом говорить? (видео)

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов после поражения от "Зенита" (0:3) признал закономерность результата и не стал комментировать эпизод с назначением пенальти в ворота его команды.- Не получилось хорошо войти в игру, пропустили в самом начале. Это нас подломило. Во 2-м тайме мы немного исправили, пошли вперёд отыгрываться. Хотели забить - не получилось. "Зенит" сыграл сегодня лучше нас, был лучше во всех компонентах. Поэтому всё закономерно и заслуженно.- Ну а что сейчас говорить, уже всё прошло. Пусть компетентные органы разбирают этот момент, - цитирует Живоглядова