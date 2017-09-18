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Дмитрий Живоглядов: не ушёл ли мяч перед пенальти? А чего сейчас об этом говорить? (видео)

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов после поражения от "Зенита" (0:3) признал закономерность результата и не стал комментировать эпизод с назначением пенальти в ворота его команды.



- Не получилось хорошо войти в игру, пропустили в самом начале. Это нас подломило. Во 2-м тайме мы немного исправили, пошли вперёд отыгрываться. Хотели забить - не получилось. "Зенит" сыграл сегодня лучше нас, был лучше во всех компонентах. Поэтому всё закономерно и заслуженно.

- Что говорили в команде по поводу пенальти, ушёл ли мяч?

- Ну а что сейчас говорить, уже всё прошло. Пусть компетентные органы разбирают этот момент, - цитирует Живоглядова Rusfootball.info.
Теги: Уфа Зенит Rвидео
Вчера, 22:55
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