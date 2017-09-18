Иван Пауревич: перед пенальти мяч ушёл на 30 см, но первые 15 минут мы играли без желания

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич после разгромного поражения от «Зенита» (0:3) отметил, что судья ошибся в эпизоде с назначением пенальти, но в итоговом результате винит прежде всего свою команду.– А что, не надо ничего говорить. Если мяч вышел на 30 сантиметров, наверное. Судья не видел Ошибки бывают, но мы всё равно сами виноваты. Не судья, не соперник. В следующей игре надо больше пахать, больше эмоций показать.– Первые 15 минут играли без эмоций, настроя, желания. Первый гол нам семерым вдвоём забили, так нельзя. Будет анализировать и готовиться к следующей игре, - передаёт слова Пауревича