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Иван Пауревич: перед пенальти мяч ушёл на 30 см, но первые 15 минут мы играли без желания

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич после разгромного поражения от «Зенита» (0:3) отметил, что судья ошибся в эпизоде с назначением пенальти, но в итоговом результате винит прежде всего свою команду.

– Что скажете о пенальти?

– А что, не надо ничего говорить. Если мяч вышел на 30 сантиметров, наверное. Судья не видел Ошибки бывают, но мы всё равно сами виноваты. Не судья, не соперник. В следующей игре надо больше пахать, больше эмоций показать.

– Почему «Зенит» сложный противник для «Уфы»?

– Первые 15 минут играли без эмоций, настроя, желания. Первый гол нам семерым вдвоём забили, так нельзя. Будет анализировать и готовиться к следующей игре, - передаёт слова Пауревича Rusfootball.info.
Теги: Пауревич Уфа Зенит
Вчера, 23:11
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(0)
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:53) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
и проводницы ляжки раздвинули...

Нам хоть как некоторым пид*расам не помогают свистки.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: Hitman (Вчера, 23:33) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
в первые 15 минут вам нужно было лечь,показательно что Семачок словом не обмолвился по судейству
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:26) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Потому что все уже было решено заранее и Ростов с ЦСКА не упирался

и проводницы ляжки раздвинули...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:17) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
– Первые 15 минут играли без эмоций, настроя, желания.

Потому что все уже было решено заранее и Ростов с ЦСКА не упирался.
Но такое "везение" заканчивается в проигранных матчах в еврокубках.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Вчера, 23:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну не знаю, хотя конечно похоже что ушел но на 20-30мм нужно мнение эксперта, линию нарисовать...
Регистрация: 22.08.2007
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