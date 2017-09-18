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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Иван Обляков: Не думаю, что пенальти был определяющим моментом (видео)
Воспитанник петербургского футбола, полузащитник "Уфы" Иван Обляков поделился своими эмоциями после матча с "Зенитом". Rusfootball.info передает с места событий.
- Возвращение в Санкт-Петербург получилось не самым приятным. Почему так?
- Не знаю. Это игра, все бывает.
- То, о чем Семак предупреждал перед матчем, получается не сумели предотвратить?
- Ну да. Получается так, что начали не очень. Не знаю почему, ведь настраивались.
- В чем главная причина поражения?
- Я не могу сказать.
- Пенальти был определяющим моментом?
- Не думаю. В какой-то мере да, но я не считаю, что прям на 100 процентов.
- Иванович сказал, что матч с "Уфой" для "Зенита" был одним из самых сложных в сезоне.
- Это его слова. Собой мы, конечно, не очень довольны.
- Может быть, счет не по игре?
- Не знаю, проиграли и проиграли.
- Рады, что сыграли под крышей, а не при тех условиях, что сейчас в Санкт-Петербурге?
- Да, погода сегодня была не очень. Мне понравилась атмосфера, стадион отличный, поле тоже неплохое.
- Обратили внимание на то, что трибуны скандировали имя вашего главного тренера?
- Сергей Богданович для "Зенита" не последний человек. Здорово играл за "Зенит", был тренером, его здесь любят, поэтому и скандировали его имя.
Источник: Rusfootball.info
- Возвращение в Санкт-Петербург получилось не самым приятным. Почему так?
- Не знаю. Это игра, все бывает.
- То, о чем Семак предупреждал перед матчем, получается не сумели предотвратить?
- Ну да. Получается так, что начали не очень. Не знаю почему, ведь настраивались.
- В чем главная причина поражения?
- Я не могу сказать.
- Пенальти был определяющим моментом?
- Не думаю. В какой-то мере да, но я не считаю, что прям на 100 процентов.
- Иванович сказал, что матч с "Уфой" для "Зенита" был одним из самых сложных в сезоне.
- Это его слова. Собой мы, конечно, не очень довольны.
- Может быть, счет не по игре?
- Не знаю, проиграли и проиграли.
- Рады, что сыграли под крышей, а не при тех условиях, что сейчас в Санкт-Петербурге?
- Да, погода сегодня была не очень. Мне понравилась атмосфера, стадион отличный, поле тоже неплохое.
- Обратили внимание на то, что трибуны скандировали имя вашего главного тренера?
- Сергей Богданович для "Зенита" не последний человек. Здорово играл за "Зенит", был тренером, его здесь любят, поэтому и скандировали его имя.
Источник: Rusfootball.info
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