Иван Обляков: Не думаю, что пенальти был определяющим моментом (видео)

Воспитанник петербургского футбола, полузащитник "Уфы" Иван Обляков поделился своими эмоциями после матча с "Зенитом".передает с места событий.- Не знаю. Это игра, все бывает.- Ну да. Получается так, что начали не очень. Не знаю почему, ведь настраивались.- Я не могу сказать.- Не думаю. В какой-то мере да, но я не считаю, что прям на 100 процентов.- Это его слова. Собой мы, конечно, не очень довольны.- Не знаю, проиграли и проиграли.- Да, погода сегодня была не очень. Мне понравилась атмосфера, стадион отличный, поле тоже неплохое.- Сергей Богданович для "Зенита" не последний человек. Здорово играл за "Зенит", был тренером, его здесь любят, поэтому и скандировали его имя.Источник: