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Иван Обляков: Не думаю, что пенальти был определяющим моментом (видео)

Воспитанник петербургского футбола, полузащитник "Уфы" Иван Обляков поделился своими эмоциями после матча с "Зенитом". Rusfootball.info передает с места событий.



- Возвращение в Санкт-Петербург получилось не самым приятным. Почему так?

- Не знаю. Это игра, все бывает.

- То, о чем Семак предупреждал перед матчем, получается не сумели предотвратить?

- Ну да. Получается так, что начали не очень. Не знаю почему, ведь настраивались.

- В чем главная причина поражения?

- Я не могу сказать.

- Пенальти был определяющим моментом?

- Не думаю. В какой-то мере да, но я не считаю, что прям на 100 процентов.

- Иванович сказал, что матч с "Уфой" для "Зенита" был одним из самых сложных в сезоне.

- Это его слова. Собой мы, конечно, не очень довольны.

- Может быть, счет не по игре?

- Не знаю, проиграли и проиграли.

- Рады, что сыграли под крышей, а не при тех условиях, что сейчас в Санкт-Петербурге?

- Да, погода сегодня была не очень. Мне понравилась атмосфера, стадион отличный, поле тоже неплохое.

- Обратили внимание на то, что трибуны скандировали имя вашего главного тренера?

- Сергей Богданович для "Зенита" не последний человек. Здорово играл за "Зенит", был тренером, его здесь любят, поэтому и скандировали его имя.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Зенит Уфа Обляков Rвидео
Вчера, 23:11
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