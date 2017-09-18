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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Руслан Нигматуллин: если к зимнему перерыву «Спартак» будет занимать в чемпионате девятое место, Каррера будет уволен
Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу слухов о том, что игроки «Спартака» не хотят работать под руководством Массимо Карреры, а также попытался объяснить отсутствие результата у чемпиона страны.
- Верите ли вы в теорию о том, что футболисты «Спартака» больше не желают видеть тренером команды Массимо Карреру и своими отрицательными результатами стараются добиться его отставки?
- Сейчас можно что угодно говорить и предполагать. Я футбольный человек, и у меня нет такого термина, как «слив тренера». У меня есть понимание того, как играет команда: хорошо или плохо. Сейчас команда Карреры в обороне играет очень плохо. Не побеждает в тех матчах, в которых должна побеждать. Чемпион страны сейчас на девятом месте. На заслуженном месте.
А говорить «сливают» или нет — я не сижу в раздевалке и не общаюсь с игроками, ни в какие планы, скажем так, не посвящен. И в своей карьере никогда не сталкивался с такими случаями, что можно сесть и поговорить: давайте тренера «сольем», пропустим, чтобы его заменили. Может быть, это современные термин и тактика, когда тренер надоел, можно ему руку не жать и показывать какой-то отрицательный результат — мол, тренера уволят и возьмут кого-то другого. Я не знаю, но, по-моему, все это какой-то бред.
- Команда упускает победу в концовке в двух подряд матчах. С чем это связано?
- Если команда проигрывает в конце встречи, чаще всего это связано с недостатком физической формы. Функционально футболистов не хватает на все 90 минут. Например, в Мариборе в Лиге чемпионов 60 минут играли хорошо. А когда забили, то «встали». И сейчас с «Тосно» большую часть встречи контролировали игру, а на последних минутах совершили детские ошибки — и вот результат.
- Тем не менее, у «Спартака» сейчас много игроков в лазарете...
- У «Спартака», по-моему, нормальная скамейка. И команда «Спартак-2» есть. Она для того и создана, чтобы была взаимозаменяемость. Кому-нибудь другому, но не «Спартаку» жаловаться на то, что сейчас травмированных некому заменить.
- На что может рассчитывать команда в Лиге чемпионов?
- На борьбу за третье место, чтобы обеспечить себе участие в весенней части еврокубков в рамках Лиги Европы. В Лиге чемпионов на плей-офф «Спартак» маловероятно может рассчитывать, а в Лиге Европы может.
- В среду «Спартаку» предстоит сыграть матч в Кубке России с «Кубанью». Красно-белые успеют оправиться от «оплеухи», полученной в матче с «Тосно»?
- Ну, тут два варианта: или команда дальше валится, или как-то поднимается и как-то реабилитируется перед болельщиками.
- Массимо Карреру нужно менять на другого тренера?
- Думаю, если к зимнему перерыву в чемпионате команда будет на девятом месте, Каррера будет уволен. В Англии тоже была ситуация: «Лестер» с Клаудио Раньери выиграл чемпионство, но на второй сезон команда не была похожа на себя - тренер был заменен, и они спасли сезон. Посмотрим, как сейчас будет играть «Спартак». Потому что не на своем месте сейчас находится команда.
- Верите ли вы в теорию о том, что футболисты «Спартака» больше не желают видеть тренером команды Массимо Карреру и своими отрицательными результатами стараются добиться его отставки?
- Сейчас можно что угодно говорить и предполагать. Я футбольный человек, и у меня нет такого термина, как «слив тренера». У меня есть понимание того, как играет команда: хорошо или плохо. Сейчас команда Карреры в обороне играет очень плохо. Не побеждает в тех матчах, в которых должна побеждать. Чемпион страны сейчас на девятом месте. На заслуженном месте.
А говорить «сливают» или нет — я не сижу в раздевалке и не общаюсь с игроками, ни в какие планы, скажем так, не посвящен. И в своей карьере никогда не сталкивался с такими случаями, что можно сесть и поговорить: давайте тренера «сольем», пропустим, чтобы его заменили. Может быть, это современные термин и тактика, когда тренер надоел, можно ему руку не жать и показывать какой-то отрицательный результат — мол, тренера уволят и возьмут кого-то другого. Я не знаю, но, по-моему, все это какой-то бред.
- Команда упускает победу в концовке в двух подряд матчах. С чем это связано?
- Если команда проигрывает в конце встречи, чаще всего это связано с недостатком физической формы. Функционально футболистов не хватает на все 90 минут. Например, в Мариборе в Лиге чемпионов 60 минут играли хорошо. А когда забили, то «встали». И сейчас с «Тосно» большую часть встречи контролировали игру, а на последних минутах совершили детские ошибки — и вот результат.
- Тем не менее, у «Спартака» сейчас много игроков в лазарете...
- У «Спартака», по-моему, нормальная скамейка. И команда «Спартак-2» есть. Она для того и создана, чтобы была взаимозаменяемость. Кому-нибудь другому, но не «Спартаку» жаловаться на то, что сейчас травмированных некому заменить.
- На что может рассчитывать команда в Лиге чемпионов?
- На борьбу за третье место, чтобы обеспечить себе участие в весенней части еврокубков в рамках Лиги Европы. В Лиге чемпионов на плей-офф «Спартак» маловероятно может рассчитывать, а в Лиге Европы может.
- В среду «Спартаку» предстоит сыграть матч в Кубке России с «Кубанью». Красно-белые успеют оправиться от «оплеухи», полученной в матче с «Тосно»?
- Ну, тут два варианта: или команда дальше валится, или как-то поднимается и как-то реабилитируется перед болельщиками.
- Массимо Карреру нужно менять на другого тренера?
- Думаю, если к зимнему перерыву в чемпионате команда будет на девятом месте, Каррера будет уволен. В Англии тоже была ситуация: «Лестер» с Клаудио Раньери выиграл чемпионство, но на второй сезон команда не была похожа на себя - тренер был заменен, и они спасли сезон. Посмотрим, как сейчас будет играть «Спартак». Потому что не на своем месте сейчас находится команда.
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