Руслан Нигматуллин: если к зимнему перерыву «Спартак» будет занимать в чемпионате девятое место, Каррера будет уволен

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мнением по поводу слухов о том, что игроки «Спартака» не хотят работать под руководством Массимо Карреры, а также попытался объяснить отсутствие результата у чемпиона страны.- Сейчас можно что угодно говорить и предполагать. Я футбольный человек, и у меня нет такого термина, как «слив тренера». У меня есть понимание того, как играет команда: хорошо или плохо. Сейчас команда Карреры в обороне играет очень плохо. Не побеждает в тех матчах, в которых должна побеждать. Чемпион страны сейчас на девятом месте. На заслуженном месте.А говорить «сливают» или нет — я не сижу в раздевалке и не общаюсь с игроками, ни в какие планы, скажем так, не посвящен. И в своей карьере никогда не сталкивался с такими случаями, что можно сесть и поговорить: давайте тренера «сольем», пропустим, чтобы его заменили. Может быть, это современные термин и тактика, когда тренер надоел, можно ему руку не жать и показывать какой-то отрицательный результат — мол, тренера уволят и возьмут кого-то другого. Я не знаю, но, по-моему, все это какой-то бред.- Если команда проигрывает в конце встречи, чаще всего это связано с недостатком физической формы. Функционально футболистов не хватает на все 90 минут. Например, в Мариборе в Лиге чемпионов 60 минут играли хорошо. А когда забили, то «встали». И сейчас с «Тосно» большую часть встречи контролировали игру, а на последних минутах совершили детские ошибки — и вот результат.- У «Спартака», по-моему, нормальная скамейка. И команда «Спартак-2» есть. Она для того и создана, чтобы была взаимозаменяемость. Кому-нибудь другому, но не «Спартаку» жаловаться на то, что сейчас травмированных некому заменить.- На борьбу за третье место, чтобы обеспечить себе участие в весенней части еврокубков в рамках Лиги Европы. В Лиге чемпионов на плей-офф «Спартак» маловероятно может рассчитывать, а в Лиге Европы может.- Ну, тут два варианта: или команда дальше валится, или как-то поднимается и как-то реабилитируется перед болельщиками.- Думаю, если к зимнему перерыву в чемпионате команда будет на девятом месте, Каррера будет уволен. В Англии тоже была ситуация: «Лестер» с Клаудио Раньери выиграл чемпионство, но на второй сезон команда не была похожа на себя - тренер был заменен, и они спасли сезон. Посмотрим, как сейчас будет играть «Спартак». Потому что не на своем месте сейчас находится команда.