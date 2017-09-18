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Эден Азар: никогда не перейду в "ПСЖ"

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что исключает свой переход в "ПСЖ".

Напомним, бельгиец перешел в лондонский клуб в 2012 году из "Лилля".

"Если однажды я вернусь во Францию, то только в "Лилль", - цитирует Азара SFR Sport.
Теги: Азар Челси Лилль ПСЖ
Вчера, 23:47
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№2 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
Похвально, но тебя могут и не спросить.
Шейхи люди богатые, лишние 250-300 миллионов для них не проблема.

я не думаю что его насильно заставляли бы подписать с ними контракт)
если и правда не хочет - то тут сколько не плати...но если это для него не просто слова


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Похвально, но тебя могут и не спросить.
Шейхи люди богатые, лишние 250-300 миллионов для них не проблема.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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