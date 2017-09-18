Эден Азар: никогда не перейду в "ПСЖ"

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что исключает свой переход в "ПСЖ".Напомним, бельгиец перешел в лондонский клуб в 2012 году из "Лилля"."Если однажды я вернусь во Францию, то только в "Лилль", - цитирует Азара SFR Sport.