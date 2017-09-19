Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта дисквалифицирован на три матча

Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта получил дисквалификации на три матча в чемпионате Германии, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.Напомним, футболист был удален в домашнем матче с "Боруссией" М (2:2) после того, как попал ногой в лицо полузащитнику соперника Кристофу Крамеру.