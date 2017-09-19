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Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта дисквалифицирован на три матча

Полузащитник "Лейпцига" Наби Кейта получил дисквалификации на три матча в чемпионате Германии, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, футболист был удален в домашнем матче с "Боруссией" М (2:2) после того, как попал ногой в лицо полузащитнику соперника Кристофу Крамеру.
Теги: РБ Лейпциг
Сегодня, 06:09
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