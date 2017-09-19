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Александр Глеб: не хотелось бы, чтобы в ходе дебютного сезона Слуцкого уволили

Бывший хавбек "Арсенала" Александр Глеб надеется, что главному тренеру "Халл Сити" Леониду Слуцкому дадут адаптироваться в Чемпионшипе.

"Судьба Слуцкого в "Халле" только в руках руководства клуба. Очень хотелось бы, чтобы ему дали как можно больше времени. Думаю, чтобы полностью адаптироваться и сколотить боевой коллектив, необходимо около двух сезонов. Но дадут ли Слуцкому столько времени?

Он - сильный специалист, который проходит новый этап в карьере, и не хотелось бы, чтобы в ходе дебютного сезона в Англии его уволили. В любом случае сейчас Слуцкий получает бесценный опыт", - цитируют Глеба "Известия".
Теги: Слуцкий Глеб
Сегодня, 08:21
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№2 Написал: avnik море (Сегодня, 09:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Слуцкий:
— Вот отсижу срок на скамейке — и всё. Завяжу. Пойду работать.
Корр:
— А кем? В родном колхозе сторожем?
Слуцкий:
— Ну почему обязательно сторожем? Могу газоны косить. Или переводчиком, английский я знаю.


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 08:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главное-научиться эмоции сдерживать,а то,чуть не плачет.Ну,и штаны подтянуть,не без этого


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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