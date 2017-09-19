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Виктор Гончаренко: звал ли Слуцкий в "Халл"? Только если на экскурсию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался относительно возможности перехода полузащитника Александра Головина в лондонский "Арсенал" и рассказал о встрече с Леонидом Слуцким.

"Интерес "Арсенала" к Головину? Я бы пришел к Гинеру и сказал: "Если вы согласны продавать Головина – я тоже согласен". Мы не имеем права чинить препятствий, если это топ-клуб и топ-чемпионат, а игрок находится в том возрасте, когда растет.

Не так давно встречались с Леонидом Викторовичем. Советов друг другу не давали, все прошло в форме дружеской беседы. Звал ли Слуцкий в "Халл"? Только если на экскурсию. У него сейчас очень плотный график", - передает слова Гончаренко "Матч ТВ".
Теги: Гончаренко ЦСКА Головин
Сегодня, 08:50
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№1 Написал: dima0501 (Сегодня, 09:01) #
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Посмешили
Регистрация: 28.09.2016
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