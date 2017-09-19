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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Конфликт между Неймаром и Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру в 1 млн евро
Конфликт между нападающими "ПСЖ" Неймаром и Эдинсоном Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру чемпионата Франции по итогам сезона.
Напомним, конфликт между футболистами произошел в матче "ПСЖ" - "Лион" (2:0) из-за того, кто должен исполнять пенальти. Ранее сообщалось, что после матча между Неймаром и Кавани едва не произошла драка в раздевалке.
Как сообщает L'Equipe, Кавани получит от "ПСЖ" один миллион евро, если станет лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Также не исключается, что подобный бонус предусмотрен и в контракте Неймара.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кавани с семью мячами в шести матчах занимает второе место в гонке бомбардиров, отставая на два гола от Фалькао из "Монако". На счету Неймара четыре гола в пяти играх.
Напомним, конфликт между футболистами произошел в матче "ПСЖ" - "Лион" (2:0) из-за того, кто должен исполнять пенальти. Ранее сообщалось, что после матча между Неймаром и Кавани едва не произошла драка в раздевалке.
Как сообщает L'Equipe, Кавани получит от "ПСЖ" один миллион евро, если станет лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Также не исключается, что подобный бонус предусмотрен и в контракте Неймара.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кавани с семью мячами в шести матчах занимает второе место в гонке бомбардиров, отставая на два гола от Фалькао из "Монако". На счету Неймара четыре гола в пяти играх.
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