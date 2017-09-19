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Конфликт между Неймаром и Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру в 1 млн евро

Конфликт между нападающими "ПСЖ" Неймаром и Эдинсоном Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру чемпионата Франции по итогам сезона.

Напомним, конфликт между футболистами произошел в матче "ПСЖ" - "Лион" (2:0) из-за того, кто должен исполнять пенальти. Ранее сообщалось, что после матча между Неймаром и Кавани едва не произошла драка в раздевалке.

Как сообщает L'Equipe, Кавани получит от "ПСЖ" один миллион евро, если станет лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Также не исключается, что подобный бонус предусмотрен и в контракте Неймара.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кавани с семью мячами в шести матчах занимает второе место в гонке бомбардиров, отставая на два гола от Фалькао из "Монако". На счету Неймара четыре гола в пяти играх.
Теги: Неймар Кавани ПСЖ
Сегодня, 08:56
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(1)
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 09:47) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
люди гибнут за металл...
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 09:11) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Такие премиальные в контрактах явно не на руку командной игре. Это они к концу сезона еще и пасовать друг другу перестанут?
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну, Неймар то сейчас нищеброд, он же потратил на выкуп себя 222 миллиона. smile
Неймар освобождённый.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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