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Евгений Ловчев: Карреру "сплавляют"? Полная ерунда. Он сам поплыл

Эксперт Евгений Ловчев высказал мнение о слухах по поводу "сплава" Массимо Карреры игроками "Спартака".

"Какой "сплав"?! Полная ерунда! Так и напишите. Кто ж так плавит – на последних минутах? А если б "Тосно" не забил? Ерунда все это. Тут вопрос в другом, в том, что Каррера поплыл. Он тренер неопытный, впервые тренировал самостоятельно, впервые выиграл титул. Но ты уже находишься на горе, а дальше – лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Это один путь, трудный. Либо ты летишь вниз.

И вот уже столько неудачных матчей набралось, в которых команда вела и упускала победу: с "Динамо", ЦСКА, "Локомотивом", "Марибором", и вот сейчас – с "Тосно". В последнем матче он заменил защитника Таски на Промеса. Это нормальная замена: для того, чтобы добить соперника, надо усилить атаку. Опять же в нормальных командах. Но "Спартак" в этом сезоне не нормален.

Когда Таски уходил, был очень недоволен. Я помню, как после матча с "Рубином" Каррера вышел на поле, обнимал игроков, показывал: вот мы как можем!

Фарт и супернастрой прошлого сезона закончился, теперь нужно мастерство. А какое тут мастерство, когда ты в пяти матчах подряд упускаешь победы? Пытаешься сохранить победный счет с помощью только обороны. Сколько можно наступать на одни и те же грабли?! У вас был лишний игрок и два мяча перевеса. Надо было просто покатать мяч, убить время. Выиграли бы и команда успокоилась", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Спартак
Сегодня, 09:24
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№1 Написал: Поло (Сегодня, 09:35) #
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Так, ведя 2:0, чье мастерство нужно, господин Ловчев? Нулячих игроков, на которых Федун соизволил раскошелиться в преддверии ЛЧ, при том игращих в большинстве или тренера? А поплыли это Вы, когда согласились плясать под дудку пресс-отдела Федуна. Нам-то не рассказывайте, что это за персонаж, за 15 лет мы уже и сами все поняли
Регистрация: 23.03.2017
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