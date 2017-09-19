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Михаил Гащенков: все понимают, в какой ситуации "Амкар", надо спасаться

Полузащитник "Амкара" Михаил Гащенков прокомментировал победу над "Локомотивом" в 10-м туре премьер-лиги.

"Самое главное, что мы показали предельную самоотдачу. Все понимают, в какой непростой ситуации мы находимся, надо спасаться.

Мой гол? Главное, чтобы забивала команда, а не отдельные игроки. Надеюсь, мы выправим ситуацию", - приводит слова Гащенкова официальный сайт "Амкара".
Теги: Гащенков Амкар
Сегодня, 09:51
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