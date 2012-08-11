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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Александр Бубнов: Краневиттер - это высший класс, так и нужно обострять игру
Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о командных взаимодействиях "Зенита" в игре с "Уфой" (3:0).
"Что касается первого забитого мяча, то это высший класс! Именно так и нужно обострять игру, как это сделал Краневиттер! Чтобы проводить такие быстрые атаки, необходима, в первую очередь, синхронность действий. Ее зачастую не хватает, когда в команду приходит столько новых игроков, но "Зенит" в этом плане прогрессирует.
В эпизоде с пенальти все упиралось в то, ушел ли мяч за лицевую линию. Как бы то ни было, свистка не было, так что уфимцы должны были доигрывать эпизод до конца. Формально у арбитра имелись все основания назначить одиннадцатиметровый удар. Кроме того, серьезного влияния на результат и ход встречи этот мяч не оказал", - цитирует Бубнова "Sportbox".
"Что касается первого забитого мяча, то это высший класс! Именно так и нужно обострять игру, как это сделал Краневиттер! Чтобы проводить такие быстрые атаки, необходима, в первую очередь, синхронность действий. Ее зачастую не хватает, когда в команду приходит столько новых игроков, но "Зенит" в этом плане прогрессирует.
В эпизоде с пенальти все упиралось в то, ушел ли мяч за лицевую линию. Как бы то ни было, свистка не было, так что уфимцы должны были доигрывать эпизод до конца. Формально у арбитра имелись все основания назначить одиннадцатиметровый удар. Кроме того, серьезного влияния на результат и ход встречи этот мяч не оказал", - цитирует Бубнова "Sportbox".
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