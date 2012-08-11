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Александр Бубнов: Краневиттер - это высший класс, так и нужно обострять игру

Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о командных взаимодействиях "Зенита" в игре с "Уфой" (3:0).

"Что касается первого забитого мяча, то это высший класс! Именно так и нужно обострять игру, как это сделал Краневиттер! Чтобы проводить такие быстрые атаки, необходима, в первую очередь, синхронность действий. Ее зачастую не хватает, когда в команду приходит столько новых игроков, но "Зенит" в этом плане прогрессирует.

В эпизоде с пенальти все упиралось в то, ушел ли мяч за лицевую линию. Как бы то ни было, свистка не было, так что уфимцы должны были доигрывать эпизод до конца. Формально у арбитра имелись все основания назначить одиннадцатиметровый удар. Кроме того, серьезного влияния на результат и ход встречи этот мяч не оказал", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Краневиттер Зенит
Сегодня, 12:23
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6
(3)
№6 Написал: Busist Eagle city (Сегодня, 13:08) #
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  •  (1)
online

и мне нравиться как развивается нынешний Зеня .


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OREL IS HERE
Регистрация: 13.02.2007
№5 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 12:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
я знал,знал..Саша,спасибо!! bowtie


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 12:51) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Kytarba
"Зенит" хорош,очень хорош.Новое руководство "Зенита" профи уровня не
только ПЛ России..Сарсания,Манчини,Коко
рин которого только ленивый не сплавлял куда то только не "Зенит"..это все Фурсенко

Фурсенко вааще это уровень Чемпионата Мира, не зря ведь он обещал его выиграть в 2018м
Регистрация: 22.11.2014
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:41) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Химки»
"Зенит" хорош,очень хорош.Новое руководство "Зенита" профи уровня не
только ПЛ России..Сарсания,Манчини,Коко
рин которого только ленивый не сплавлял куда то только не "Зенит"..это все Фурсенко.
А,Краневиттер да.молниноно принять решение и по таким коридорам проталкивать мяч,в нашем чемпионате лучший Дзагоев и вот появился и этот Аргентинец,который по моему быстрее и более современный что ли футболист,но по креативу и технике Дзагоев лучший при том,что от его успешной игры во многом зависит в целом положительный результат команды в матче.
Регистрация: 17.03.2008
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:36) #
  • +5
  •  (9)

первый тайм был волшебным.
Цитата: papont

Дядя Бубен, ты не болен? Что-то слишком адекватно.

Александр Викторович растет вместе с Зенитом


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: papont СП-б (Сегодня, 12:31) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дядя Бубен, ты не болен? Что-то слишком адекватно.


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
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