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Александр Кокорин: мы с Дзюбой давно понимаем друг друга, с ним приятно играть

Форвард "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что у него отличное взаимопонимание с Артемом Дзюбой.

"Мне комфортно с Дзюбой, в этом сезоне мы не много играем вместе, но в последних играх выходим. Мы давно понимаем друг друга, с ним приятно играть, хорошо, что у нас получается, рад, что сегодня добились победы.

Можем ли обходиться без лучших игроков? У нас много народа. Мы обязаны уметь играть без ключевых футболистов. Нобоа выдает хорошие игры, Краневиттер в порядке, все хотят играть, жесткая конкуренция на каждой позиции, но это нормально, давно ее не было", – цитирует Кокорина официальный сайт "Зенита".
Теги: Кокорин Дзюба Зенит
Сегодня, 12:29
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 12:46) #
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А.Кокорин :Мы,я и Дзюба-сами с усами...
Регистрация: 22.11.2014
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