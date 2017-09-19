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Хави Гарсия: привыкнуть к 35-градусной жаре в Испании легче, чем к минус 20 в России

Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия, который перешел летом в "Бетис",рассказал о привыкании к новой команде.

"Начало получилось захватывающим, было здорово. Люди показали свою любовь ко мне, и я на поле пытаюсь отплатить тем же. Что касается адаптации, привыкнуть к 35-градусной жаре легче, чем к минус 20 в России.

Как изменилась Ла Лига с 2009 года? Если говорить о последних трёх годах в России, футбол немного отличается. Различия в интенсивности игры, в скорости. В России всё как-то неторопливо. А вот в давлении, которое оказывается на команды, Ла Лига немного потеряла", - цитирует Гарсию "Чемпионат" со ссылкой на Marca.
Теги: Хави Гарсия Бетис
Сегодня, 12:52
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