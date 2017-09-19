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На финал ЧМ-2018 уже подано 83 тысячи заявок от болельщиков

На финал чемпионата мира 2018 года подано 83 тыс. заявок, сообщил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.

"Мы видим серьёзный интерес со стороны зарубежных болельщиков. От зарубежных болельщиков подан 21% заявок. Лидеры после заявок из России - Аргентина, Мексика, США, Бразилия и Китай.

Наблюдается интерес ко всем матчам, но есть большие матчи, и мы можем обновить данные. На матч-открытие подано 60 тыс. заявок, на финал 83 тыс. заявок", - передаёт слова Эллера "Чемпионат".
Сегодня, 12:58
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№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Даа система супер...Хер угадаешь в итоге поедешь на матч или нет, через 2 месяца будет только известно.

Цитата: 13iv74
Должно уже около миллиона быть

Всего заявок уже больше миллиона, 83 тыс заявок только на финал
Регистрация: 22.11.2009
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 13:00) #
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online

Чёт слабовато... Должно уже около миллиона быть
Регистрация: 22.11.2014
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