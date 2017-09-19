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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На финал ЧМ-2018 уже подано 83 тысячи заявок от болельщиков
На финал чемпионата мира 2018 года подано 83 тыс. заявок, сообщил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер.
"Мы видим серьёзный интерес со стороны зарубежных болельщиков. От зарубежных болельщиков подан 21% заявок. Лидеры после заявок из России - Аргентина, Мексика, США, Бразилия и Китай.
Наблюдается интерес ко всем матчам, но есть большие матчи, и мы можем обновить данные. На матч-открытие подано 60 тыс. заявок, на финал 83 тыс. заявок", - передаёт слова Эллера "Чемпионат".
"Мы видим серьёзный интерес со стороны зарубежных болельщиков. От зарубежных болельщиков подан 21% заявок. Лидеры после заявок из России - Аргентина, Мексика, США, Бразилия и Китай.
Наблюдается интерес ко всем матчам, но есть большие матчи, и мы можем обновить данные. На матч-открытие подано 60 тыс. заявок, на финал 83 тыс. заявок", - передаёт слова Эллера "Чемпионат".
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