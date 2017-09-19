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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Ловчев: спартаковская семья? Не верю я в семьи в командах
Эксперт и футбольный обозреватель Евгений Ловчев ответил на вопрос по поводу обстановке в "Спартаке".
"Трещина в спартаковской команде-семье? Не верю я в семьи в командах. Когда мы проиграли 0:4 "Милану" в Кубке УЕФА в 1976 году, руководство решило Старостина убрать. Я тогда повел всю команду в ЦК ВЦСПС. Там был секретарь Богатиков. Он выслушал нас и сказал, что решение принято и теперь в "Спартак" назначат молодых тренеров и руководителей – Крутикова, Хусаинова и Варламова. Разговор не получился. Он еще сказал: "Вы меня еще благодарить будете за это решение".
Мы вышли, и я говорю ребятам: "Надо спасать Деда. Давайте все напишем заявления об уходе из "Спартака". И ничего они тогда не смогут сделать. Но толпой мы не пойдем с этими заявлениями в центральный совет "Спартака", а то в заговоре обвинят. Давайте так сделаем: каждый свое сам занесет". На том и договорились.
Прихожу я на следующий день в ЦС "Спартак" к председателю Пивоварову. "Ну, как разобрали наши заявления?" Он говорит: "Какие? Их всего два – от Ловчева и Булгакова". Вот вам и семья. В этом сезоне мы как раз и вылетели из высшей лиги.
С тех времен, я больше в эти игры не играю. И так называемая семья проявляется только тогда, когда начинаются проблемы. Когда все хорошо – то и обстановка нормальная. А вообще все идет от результата. Вы знаете, что в киевском "Динамо" некоторые игроки даже не разговаривали между собой, но выходили на поле и бились за честь клуба, за зарплату, за благополучие своих семей", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Трещина в спартаковской команде-семье? Не верю я в семьи в командах. Когда мы проиграли 0:4 "Милану" в Кубке УЕФА в 1976 году, руководство решило Старостина убрать. Я тогда повел всю команду в ЦК ВЦСПС. Там был секретарь Богатиков. Он выслушал нас и сказал, что решение принято и теперь в "Спартак" назначат молодых тренеров и руководителей – Крутикова, Хусаинова и Варламова. Разговор не получился. Он еще сказал: "Вы меня еще благодарить будете за это решение".
Мы вышли, и я говорю ребятам: "Надо спасать Деда. Давайте все напишем заявления об уходе из "Спартака". И ничего они тогда не смогут сделать. Но толпой мы не пойдем с этими заявлениями в центральный совет "Спартака", а то в заговоре обвинят. Давайте так сделаем: каждый свое сам занесет". На том и договорились.
Прихожу я на следующий день в ЦС "Спартак" к председателю Пивоварову. "Ну, как разобрали наши заявления?" Он говорит: "Какие? Их всего два – от Ловчева и Булгакова". Вот вам и семья. В этом сезоне мы как раз и вылетели из высшей лиги.
С тех времен, я больше в эти игры не играю. И так называемая семья проявляется только тогда, когда начинаются проблемы. Когда все хорошо – то и обстановка нормальная. А вообще все идет от результата. Вы знаете, что в киевском "Динамо" некоторые игроки даже не разговаривали между собой, но выходили на поле и бились за честь клуба, за зарплату, за благополучие своих семей", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
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