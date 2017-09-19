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"Спартак" выложил видео, посвященное матчу с "Тосно" (видео)

"Спартак" опубликовал видео, посвященное матчу 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" (2:2).

Напомним, игра получила широкий резонанс в СМИ. Красно-белые упустили победу, ведя 2:0, против соперника, который был в меньшинстве. Ранее сообщалось, что после матча главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в раздевалке задался вопросом о том, что команда его "сплавляет". Позднее владелец клуба Леонид Федун нелицеприятно высказался о форварде "Тосно" Антоне Заболотном.

Теги: Спартак
Сегодня, 13:53
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№6 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 14:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А "разговор" в раздевалке с "разбиванием какого-то предмета" почему не показали?
Регистрация: 22.02.2013
№5 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 14:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
приехали на Петровский, а Зенита - дома нет, "раздвинули булки" перед младшим братом
Регистрация: 18.08.2013
№4 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 14:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Санкт-Петербург наконец-то, по многочисленным просьбам жителей города, официально включён в состав города Москва! Спасибо Партии, Правительству и "Спартаку"! Ура, товарищи!
Регистрация: 22.02.2013
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 14:29) #
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А чего не выложили видео по итогам игр с Марибором, Локо, Динамо?
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:28) #
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online

Что за хрень? Судя по видео, проклятые москали "Петровский" к себе в Москву утащили.
Регистрация: 12.11.2007
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:18) #
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Вот так и создаются мифы...
Регистрация: 26.01.2007
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