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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Спартак" выложил видео, посвященное матчу с "Тосно" (видео)
"Спартак" опубликовал видео, посвященное матчу 10-го тура премьер-лиги с "Тосно" (2:2).
Напомним, игра получила широкий резонанс в СМИ. Красно-белые упустили победу, ведя 2:0, против соперника, который был в меньшинстве. Ранее сообщалось, что после матча главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в раздевалке задался вопросом о том, что команда его "сплавляет". Позднее владелец клуба Леонид Федун нелицеприятно высказался о форварде "Тосно" Антоне Заболотном.
Напомним, игра получила широкий резонанс в СМИ. Красно-белые упустили победу, ведя 2:0, против соперника, который был в меньшинстве. Ранее сообщалось, что после матча главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в раздевалке задался вопросом о том, что команда его "сплавляет". Позднее владелец клуба Леонид Федун нелицеприятно высказался о форварде "Тосно" Антоне Заболотном.
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