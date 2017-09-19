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Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в чемпионате Литвы

Бывший полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в чемпионате Литвы. Футболист подписал контракт на полтора года с местным клубом "Тракай".

"Да, мы подписали контракт с Динияром. Сейчас мы уже вносим его в заявку, – сообщил спортивный директор клуба Вирмантас Лемезис.

ТАСС
Теги: Билялетдинов Д. Трансферы
Сегодня, 13:58
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:47) #
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Ты помнишь, как все начиналось и лодку звали вера ,надежда,любовь.
Регистрация: 26.08.2010
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