Бывший полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов продолжит карьеру в чемпионате Литвы. Футболист подписал контракт на полтора года с местным клубом "Тракай"."Да, мы подписали контракт с Динияром. Сейчас мы уже вносим его в заявку, – сообщил спортивный директор клуба Вирмантас Лемезис.